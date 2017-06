Verón quedó dolido: "Me dan ganas de largar todo"

Fotos QUEBRADO. Juan Sebastián Verón habló en conferencia de prensa y se mostró dolido por la salida de Nardi.

15/06/2017 -

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, aseguró ayer que le "dan ganas de renunciar" a su cargo, tras confirmar que Lucas Nardi no dirigirá a su equipo.

"No uso redes. Pero vivimos en una sociedad compleja, poco tolerante y enferma. Nardi me dijo que no tuvo nada que ver con el tuit y le creo", añadió el ex jugador e ídolo del "Pincha".

"Es una situación difícil, para mí difícil de digerir. Nardi no va a dirigir a Estudiantes. Lo hará (Leandro) Benítez. No comparto nada de todo lo que pasó. Me dan ganas de largar todo", afirmó un Verón compungido en conferencia de prensa.

"No manejo redes sociales y estamos en una sociedad enferma. No me acostumbro y lo tendré que hacer. Es muy raro lo que pasó porque hace seis meses que (Nardi) está en el club y salió a la luz esto", añadió

Verón se mostró quebrado emocionalmente y -con lágrimas en los ojos- agregó que lo sucedido "me suena a opereta. Hablamos mucho, pero no lo pudimos revertir. Lucas representa al club y esto me da mucha bronca".

El presidente "albirrojo" señaló que "mucho de esto lo arman periodistas y medios que no me quieren porque no hablo con ellos. La sociedad tendría que tener otros valores. Algunos juegan a hacer periodismo y hacen terrorismo".

"Pensé mucho qué hacer, me dan ganas de largar todo, pero el club está por encima de todo y de todos. Estamos a días de poder anunciar cosas importantes, como que tenemos los fondos para terminar el estadio, y son compromisos que asumiré casi personalmente", puntualizó.

Luego remarcó que "hablé con Carlos (Bilardo) y no tengo problemas con él. Puedo resistir un archivo, jamás hablé mal de nadie. Hago las cosas porque las siento y no para que me quieran más que a otro", afirmó.

"No hago las cosas para generar poder, no me modifica el ego, que no es tan alto como muchos piensan. A mí me interesa que el club esté cada día mejor. Me extraña muchísimo todo esto", subrayó el presidente del "Pincha".

"Insisto, estoy dolido y con bronca, porque Nardi no lo merecía ni tampoco su familia", concluyó Verón.