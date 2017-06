Habrá hinchas xeneizes el sábado en el estadio

15/06/2017 -

Aldosivi puso en venta 18 mil entradas por una página de internet para el partido ante Boca el sábado en el José María Minella, abierta para todo comprador, por lo cual se da por hecho que miles de los asistentes serán hinchas xeneizes.

Aldosivi hará lo que hace siempre, que es sacar a la venta plateas, tal cual confirmó ayer el presidente José Moscuzza, a valores que van desde 1.000 a 1.500 pesos.

Ante la negativa de permitir visitantes, la dirigencia dispuso abrir las dos plateas y para evitar incidentes con las colas ni tener que ceder la venta a Boca, lo hizo desde la página www.autoentrada .com. Los hinchas boquenses no podrán ir ni con camisetas ni con banderas, ya que, aseguran, no pasarán el filtro.