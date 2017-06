Tobio: "La defensa hizo, en general, un gran torneo"

Fotos CONFERENCIA. Fernando Tobio y Jonatan Silva hablaron en conferencia de prensa del momento que vive Boca y del futuro de sus carreras deportivas.

15/06/2017 -

El defensor Fernando Tobio consideró ayer que la defensa de Boca "hizo un gran torneo", pese a las críticas que recibió.

"Todo el año se le cayó mucho a la defensa, pero en general hizo un gran torneo. A mí me tocó esperar, hacía poco tiempo que había vuelto al club, después salí por una lesión y después, si no volvía, es porque la defensa estaba bien y no era momento de mover ninguna pieza", analizó en conferencia de prensa.

Agregó el defensor que "el equipo comenzó a ganar, la defensa estaba bien. En esta instancia me tocó entrar en las fechas finales. Todo el año se le cayó mucho a la defensa, pero en general hizo un gran torneo". Consultado sobre su presencia en el próximo sábado ante Aldosivi, después de haber entrenado de manera diferenciada en los últimos días, Tobio aseguró que se encuentra "bien físicamente, estoy seguro de que voy a estar".

"Mañana voy a estar al ciento por ciento y me voy a meter de lleno pensando en el sábado. Trabajé aparte más que nada por precaución porque no había partido el fin de semana y preferí esperar un día más. Quiero estar a disposición del técnico y después él decidirá", precisó.

Respecto de su futuro, Tobio, que está en Boca a préstamo, expresó que el club "nos hizo sentir muy importantes en este año y medio. Si los dirigentes optan por comprarnos o no, ése será nuestro destino, no depende de nosotros".

Jonatan Silva

Por su parte, el lateral Jonathan Silva expresó ayer acerca de su futuro que no depende de él, pero "sería hermoso" quedarse en la entidad xeneize.

"Estar acá es lo mejor que me pasó, pero seguir o no, no depende de uno. Te hacen sentir importante si te llaman y quieren contar con vos. ¿A quién no le gustaría estar acá? - se preguntó-. Hay que esperar que termine el torneo".

Precisó el zurdo que "son decisiones de la dirigencia y de los agentes. Uno tiene que entrenar, trabajar, preparar el partido del sábado, uno tiene que jugar bien".

Consultado sobre si a Boca se le hizo difícil sostener la presión siendo puntero, analizó que "cuando uno tiene ventaja sobre el rival casi 25 fechas, es complicado pero el nivel alto lo mantuvimos. Hay que estar tranquilos, entrenar al máximo y pensar en Aldosivi para salir victoriosos. Dependerá de que presionemos bien y salvo con Huracán, se hizo. En la última fecha se demostró lo que pretendemos", concluyó.