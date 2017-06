Cómo es la vida de Gisela en Alicia

15/06/2017 -

A comienzos de mayo una noticia sorprendió a todos: Gisela Berger, la novia de Daniel Scioli descubrió una infidelidad del ex gobernador bonaerense, publicó en Twitter mensajes hot de él con la mediática Sofía Clérici y comunicó su separación. Pero la polémica creció aún más dos días después cuando en Jorge a las 21, el programa que Jorge Rial conduce en A24, Scioli contó que Berger estaba embarazada y ella contraatacó: "Daniel me pidió que me haga un aborto".

Poco más de un mes transcurrió desde aquel momento. Berger habló poco, sólo por WhatsApp o vía telefónica en algún programa de TV, pero no visitó ningún estudio y se recluyó en su casa, junto a su mamá. Una decisión diferente a la que tomaron Scioli y Clérici, que recorrió diversos ciclos y canales.

Lo último que se supo de la modelo es que un vecino se suicidó y cayó en el patio de su casa. Y ese fue un quiebre para ella: sin poder conseguir estar tranquila en Buenos Aires, decidió irse de la ciudad y olvidarse un poco de todos sus problemas. Hoy está en Alicia, un pueblo cordobés, ubicado a casi 187 kilómetros de la capital de la provincia y con menos de 4 mil habitantes. Allí nació y están todos su seres queridos.

"Vine para estar acompañada de mi familia y tener un poco de contención. Transcurrir un embarazo sola no es fácil cuando las cosas no están bien. Pero son momentos y hay que pasarlos", explicó Berger, quien acaba de ingresar al quinto mes de gestación, en diálogo con Clarín.

Según sus propias palabras, Alicia es "un lugar chico" en el que se conocen "todos. Acá tengo a mis amigos de la infancia, que valen oro", remarcó.

Y detalló, sobre Scioli: "Él me habla, pidiéndome perdón, pero fueron muchas cosas, como digo siempre. Son temas muy delicados que tienen que ver con la vida".