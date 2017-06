Luciana Salazar: le robaron casi cincuenta mil pesos y explotó de furia

-

Luciana Salazar revisaba los resúmenes de su cuenta bancaria junto a su padre cuando descubrió algo inesperado: le faltaban 50 mil pesos. La rubia comenzó a investigar y se dio cuenta de que esa suma había sido extraída, en varios días de la última semana, en diferentes cajeros automáticos. ¿El detalle? Los retiros de dinero habían sido hechos en sucursales que ella no frecuenta y en horarios extraños. Furiosa, la modelo explotó en Twitter. "Me acabo de enterar de que me están robando en mi cuenta. ¿Quién se hace responsable de esto, @Banco Galicia? Yendo a hacer la denuncia a la comisaría", escribió para sus casi 2 millones y medio de seguidores.

"En una semana me sacaron todo ese monto, de a puchitos. Varias extracciones de 4 o 5 mil pesos. Ahora vivo insegura. No fue un robo normal y, quizá, de las personas que tendrían que cuidar la plata. ¡Para eso la ponemos en un banco!".

"Tengo bronca. Me gustaría que encuentren a los chorros, porque tienen cámaras. Quiero ver si es gente del mismo banco o no. Quiero saber quiénes fueron, porque fue por cajeros automáticos. Tienen cámaras y días de extracción. Deberían agarrarlos. Pero bueno, no se puede vivir así, desconfiando todo el tiempo", enfatizó, a Clarín, la modelo y novia del economista Martín Redrado.