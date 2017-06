Masini intenta cuidar su noviazgo con Candelaria Tinelli

-

Franco Masini (23) y Candelaria Tinelli (26) blanquearon su romance a mediados de mayo, luego de varias idas y vueltas.

"Estoy viviendo un combo copado: feliz en el trabajo y en mi vida amorosa, disfrutando todas las cosas que me están pasando", dijo el actor sobre este reciente noviazgo.

Esta historia de amor acaparó las tapas de las revistas y los sitios de noticias. Pero, tanto el galán de novelas como la hija de Marcelo Tinelli tienen un bajo perfil y prefieren hablar poco sobre su intimidad. "La conozco hace un tiempo y bueno... este año la conocí más... Estamos muy bien juntos", explicó.

"Ahora te puedo decir que con Cande estamos de novios. Estoy contento, feliz... Y bueno, si aparecen cámaras que aparezcan: estamos súper relajados", agregó Franco con respecto al gran interés que generó su romance en los medios.

"La respeto (a Candelaria), sin exponerla porque sí. No me gusta hablar de más, porque intento cuidar lo más posible mi noviazgo. Por eso, me esfuerzo en separar mi trabajo de mi vida privada", explicó Masini. El pasado 25 de mayo, el actor celebró su cumpleaños, acompañado por amigos, familiares y su nueva novia. Por primera vez, decidieron posar juntos.