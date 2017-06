"Un p... se perdona, no perdono la poca inteligencia"

15/06/2017 -

Un capítulo más en el triángulo amoroso que conforman Yanina, Diego Latorre y Natacha Jaitt. La mujer del ex futbolista volvió a tocar el tema y el escándalo continúa. Fue en "Los Ángeles de la Mañana" donde la panelista confirmó la infidelidad de su marido: "Estoy dando la cara porque como yo hablo de los demás, corresponde que yo hable. Pero me estoy comiendo una galletita que yo no generé. Me enteré el domingo cuando me dijiste vos. A los diez o quince minutos llega Diego con los chicos y entonces tenés que mantener la calma. Estaba blanca, no me latía el corazón", le dijo a De Brito.

"No soy swinger, no tengo una pareja abierta, no soy una degenerada, no soy una perversa. Quería que no fueran verdad los detalles. Yo siempre dije que un polvo se perdona y lo sostengo, lo que no perdono es la imbecilidad, la poca inteligencia. Hace veintitrés años que estoy casada. Diego es todo. Es mi hermano, es mi vida", enfatizó.

"No le voy a perdonar a Diego el dolor de mis hijos. Me decepciona la estupidez y perderle a alguien la admiración", agregó. Luego, lanzó: "Somos una pareja muy dialogadora, hubiera querido que sea vivo".

En un momento de la entrevista, el conductor le preguntó por Natacha Jaitt, la supuesta tercera en discordia en su matrimonio con Diego Latorre: "¿Cómo te llevabas con Natacha? indagó De Brito, a lo que Latorre respondió: ‘Bien, la conozco por vos, hemos ido una vez a cenar. De ella no me sorprende nada en realidad, me sorprendió de él".

"Lo que Diego hizo es de una inmadurez e infantilidad absoluta, y eso no lo justifica, me pone más violenta. Fue estúpido, no lo digo para protegerlo. Él no maneja el medio y capaz se sintió bárbaro porque una bomba así le dio bola", dijo.

"Soy grande, escuché, hice e hicieron muchas cosas, aunque nunca me pasó nada así. Pienso que todas somos cornudas, siempre guardás una parte de intimidad, y siempre en el teléfono del otro vas a encontrar algo, aunque no sea un hecho sexual consumado", remarcó. "Lloro, pero no sirvo para estar en una cama llorando; ni cuando se murió mi papá paré. Creo que no me cayó la ficha. Pensé en irme a Miami la semana que viene, pero no voy a ir. No puedo dejar a los chicos y menos con un tipo que no la está pasando bien. No quiero que se les arruine el año escolar".