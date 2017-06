Feroz crítica a sus suegros: "Pensaban que yo era la pu.."

15/06/2017 -

Yanina también apuntó contra los padres de Diego Latorre. "Mis suegros no me querían porque pensaban que yo era la puta que le iba a hacer un hijo y desaparecer. Acá está la puta. (Y ellos) nunca más lo vieron a Diego. Ahora deben estar festejando en el Obelisco", remarcó la panelista de "Los Ángeles de la Mañana". "No pensé todavía si me voy a separar. Se me cruzó irme a la m...y no volver nunca más. Siento mucha vergüenza. Yo banco la que venga, pasé cosas muy duras y esta la voy a bancar", puntualizó.