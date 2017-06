Tauro confesó que tenía vergüenza de desnudarse delante de su novio

15/06/2017 -

Marcela Tauro (52) estuvo soltera durante nueve años, hasta que volvió a apostar al amor con un rosarino veinte años menor, Martín Bisio (32). "Me sentí sola mucho tiempo. Y buscaba pareja, pero elegía hombres equivocados. Y eran hombres de mi edad o más. Ahí decidí seleccionar mis salidas. Y le pedí a Dios el hombre que quería a mi lado", contó la panelista de Intrusos. Y agregó: "Cuando empezamos a salir yo estaba re nerviosa: imaginate que soy una mujer de 52 años que tiene celulitis, imperfecciones. Qué sé yo, Martín es más joven, entrena y me daba vergüenza desnudarme delante de él. No fue fácil, pero superé todo porque vale la pena".