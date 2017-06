Wilson: "No tenía muchas ganas de volver a jugar"

Fotos APROBADO. A Morales Oller se lo notó falto de ritmo después del terrible accidente con su auto (arriba).

15/06/2017 -

Wilson Morales Oller no olvidará jamás el mediodía del 11 de marzo. El delantero de Güemes protagonizó aquel día un violento choque frontal en la ruta 34 vieja, a la altura de Vílmer. Pese a que en aquel momento todo era incertidumbre y se tejieron muchas versiones (se hablaba de una fractura), Wilson no sufrió consecuencias de gravedad.

Tres meses y tres días después del accidente, Wilson volvió a jugar en la derrota del "Gaucho" ante Central Córdoba. Y al término del partido dialogó en exclusiva con EL LIBERAL.

"Muy triste, pero contento a la vez por volver a la cancha. Poder hacer un partido de 90 minutos creo que es muy grato para mí por el hecho de que tuve el accidente", arrancó diciendo.

Sobre las sensaciones que sintió al pisar el campo de juego, contó: "Mucha alegría. A veces quieren correr las lágrimas por la emoción de volver a entrar".

El jugador oriundo de Beltrán resaltó el apoyo familiar para salir adelante. "La familia es lo más importante que uno tiene. En mi caso personal, la familia siempre estuvo, siempre me apoyó así que estoy muy agradecido a ellos y contento por volver al ruedo. Ojalá que siga sumando minutos y trabajo", manifestó.

El delantero reveló que no imaginaba volver a calzarse los pantalones cortos. "Cuando tuve el accidente se me cruzaron muchas cosas. Muchas ganas de volver a jugar no tenía, pero con fuerza y sacrificio creo que he salido adelante. Gracias a Dios no me pasó nada importante. Estoy bien, pude jugar los 90 minutos y me voy contento por eso", dijo.

¿Qué pasó para recuperar las ganas de jugar?. "A medida que pasaron los días, me iba sintiendo mal, sin fuerzas y sin ganas, pensando en una tragedia así en la que podía haber pasado cualquier cosa y hasta esperaba lo peor. Por suerte, gracias a mi familia y mis amigos, pude salir adelante y de a poco fui agarrando ganas y confianza para empezar de nuevo a trabajar", respondió.

"Me costó un poco, pero aquí estoy. Hoy me tocó jugar y traté de hacerlo de la mejor manera. Espero que haya sido positivo para mí, para mis compañeros y el cuerpo técnico. Ahora a seguir trabajando que es con eso con lo que uno logra salir adelante y alcanzar un nivel bueno para sumar al equipo", agregó.

Pero ahora Wilson mira hacia adelante. Por eso celebró haber jugado el partido completo: "Por suerte terminé los 90 minutos, ahora a seguir trabajando que, a medida que pasen los partidos, voy a agarrar confianza y volveré a un nivel importante". Y le apunta al Federal B: "Siempre trabajo para estar entre los once o entre los dieciocho. Y si no se puede, apoyar al compañero desde afuera. Ojalá que sea entre los titulares y de la mejor manera"l