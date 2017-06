Mitre se afianza como líder

15/06/2017 -

Mitre superó ayer por 1 a 0 a Instituto Deportivo Santiago, para mantenerse como solitario líder de la Zona C de la Copa Santiago, al cumplirse la quinta y penúltima fecha. Lucas Díaz, a los 32 minutos del primer tiempo, marcó el único tanto del partido que se jugó en la cancha de Villa Unión, donde la "Gloria" hizo las veces de local.

El "Aurinegro" no comenzó bien el juego, pero fue de menor a mayor y, tras la conquista de Díaz, terminó justificando el apretado triunfo que le permite llegar al clásico ante Central Córdoba, de visitante, con la chance de clasificarse a semifinales con un empate.

La sexta y última fecha de la Copa Santiago se jugará así: mañana a las 16, Clodomira vs. Vélez (en Vélez). Domingo: 15.30, Sarmiento vs. Central Argentino; 16, Sp. Fernández vs. Independiente (F), Independiente (B) vs. Unión (B), Comercio vs. Estudiantes y Villa Unión vs. Agua y Energía. Lunes: 16, Unión Santiago vs. Güemes. A confirmar: Yanda vs. I. Santiago, Banfield vs. Defensores de Forres y C. Córdoba vs. Mitre.