Martínez Quarta no se da por vencido todavía

15/06/2017 -

El defensor de River Lucas Martínez Quarta aseguró que el equipo va a luchar el campeonato de Primera División, en el que está segundo a cuatro puntos del líder Boca, hasta que tenga posibilidades matemáticas.

"Vamos a pelearla hasta que den los números. Si matemáticamente podemos, vamos a dar lucha hasta el final del torneo. Nos quedan tres finales y tenemos que salir a ganarlas. Y también tenemos que esperar que Boca pierda puntos", expresó.

En una rueda de prensa, el jugador de 21 años consideró que a River le "gustaría terminar de la mejor manera, pero si no se puede, no quita que hicimos un gran semestre. A principios de año no nos imaginábamos un presente, lo tenemos que aprovechar".