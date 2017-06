Continuaba en estado delicado la niña de tres años que habría ingerido un hongo venenoso

Fotos ESPERA. María Asencio, madre de la niña, contó que los médicos del Garrahan no descartaron el trasplante.

15/06/2017 -

Trinith Solanz González, la pequeña de tres años que habría ingerido un hongo venenoso, conocido como Amanita phalloides, en San Pedro de Guasayán, anoche continuaba internada en el Hospital Garrahan (Buenos Aires) en estado delicado y al cuidado de su madre. Según confió la mujer a EL LIBERAL, los médicos esperan que en las próximas horas los riñones de la niña respondan al tratamiento, pero no descartaron el trasplante.

María del Rosario Asencio contó que el martes de la semana anterior su hija se encontraba jugando con sus dos hermanos en el fondo de su casa, cuando los descubrió con un hongo en las manos. Pero recién el jueves la niña comenzó a tener fiebre y luego vómitos.

"El jueves tenía fiebre y me acosté con ella para controlarla. El viernes a la madrugada me desperté porque la escuché que se estaba ahogando con el vómito, porque duerme boca abajo, y desde ahí empezó a vomitar todo el día hasta el sábado por la mañana, que ya estaba débil y no me miraba. El viernes la llevé al hospital zonal, me recetaron sertal en gotas y el paracetamol, le di, pero como le hizo efecto la llevé de nuevo el sábado porque la veía mal, no comía ni tomaba agua. Pero me dijeron que se iba a mejorar, pero a las seis de la tarde ella estaba casi muerta, así que volví al hospital y me dijeron que estaba deshidratada. No le pudieron poner suero porque le reventaban las venitas", relató la mamá de Trinith a este medio.

En la tarde el sábado pasado, la niña fue trasladada de urgencia al Cepsi, a donde llegó en estado crítico. "Cuando estábamos yendo a Santiago, en el camino convulsionó dos veces, y eso afectó el cerebro también. En el Cepsi los médicos la estabilizaron cerca de las once de la noche. La derivaron el martes en la mañana porque no se sabía bien qué era lo que producía todo esto, porque ella estaba mal del hígado y del riñón y le estaban afectando otros órganos", relató María.

Además, confirmó que los médicos le indicaron que la pequeña iba a necesitar un trasplante de hígado.

"Llegamos al Hospital Garrahan el martes a las 9 y le hicieron todos los análisis. La doctora que nos atendió nos dijo que el hongo puede ser una posibilidad, porque los hongos atacan el hígado y es el órgano que ella tiene mal. Los médico primero se concentrarán en los riñones, después en el hígado para ver si lo pueden salvar y si no irá a un trasplante, y por último atenderán el cerebro", profundizó la mujer.

Trinith se encuentra con respirador artificial y el diagnóstico fue "fallo hepático agudo".

"Hoy (por ayer) pudo hacer pis y eso es un avance. Nos queda esperar. Lo principal es que los riñones respondan al tratamiento", resaltó María.

Acompañamiento

María se encuentra internada junto con su hija en el hospital de Buenos Aires, acompañada de su marido Manuel, quien se hospeda en una casa de un familiar. Desde allí los padres de "Trini" agradecieron todo el apoyo de la comunidad de San Pedro de Guayasán, de las madres del Jardín de Infantes Nº 22 Capullito y de los familiares.

"Estamos muy agradecidos con todos los que nos mandan mensajes y nos apoyan en este momento. Estoy segura que mi hija saldrá adelante, porque ella es fuerte y Dios es grande. Estamos rezando para que así sea", recalcó María.