Video | Al menos siete muertos en explosión en jardín de infantes

Hoy 11:09 -

Una fuerte explosión en la entrada de un jardín de infantes en el este de China, dejó este jueves un saldo de al menos siete muertos y 59 heridos, informaron las autoridades locales.

El hecho ocurrió en Fengxian, en la provincia de Jiangsu y a unos 600 kilómetros al sur de Beijing, reportó. En tanto el medio estatal People's Daily confirmó el primer reporte de muertos y heridos.

UPDATE: Footage of the moment the explosion occurred near a kindergarten in Fengxian County, Eastern China, at least 40 wounded. pic.twitter.com/nU3cH2qDdX