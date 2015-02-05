CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Junio 2017
A LAS 19.00 CASO CERRADO
Por El Liberal
Hoy 20:14 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI,TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 MISTERIOS DEL
UNIVERSO
18.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
23.15 NOTICIAS DE AYER
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 ANIMALANDIA
15.30 MÚSICA INTERIOR
16.30 CIRCUITO ARGENTINA
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TELÓN ABIERTO
20.30 MUSICALES
21.00 EL CLÁSICO: SARMIENTO VS. MITRE - VIVO
23.00 ESTUDIO ABIERTO
23.30 A CIENCIA CIERTA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.01 ANT BULLY - LAS AVENTURAS DE LUCAS
08.48 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS MUNDOS
10.48 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN
13.07 LA MANSIÓN EMBRUJADA
14.55 GATÚBELA
16.52 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN
19.10 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA
22.00 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
TCM
07.12 LA NIÑERA
07.38 ALF (TEMPORADA 3)
08.04 CUANDO HOLLYWOOD BAILA
10.02 EL SANTO
12.12 ALF (TEMPORADA 3)
12.38 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL
14.43 MATEN A SMOOCHY
16.43 MI QUERIDO PRESIDENTE
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF (TEMPORADA 2)
20.08 CASADOS CON HIJOS
20.34 LA NIÑERA
21.00 EL PROTEGIDO
23.02 LOS RÍOS COLOR PÚRPURA
TNT
06.30 EL PRÍNCIPE DEL DESIERTO
08.53 LOS ROMPEBODAS
10.56 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
12.44 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN
15.22 SEX AND THE CITY - LA PELÍCULA
17.58 RITMO PERFECTO
20.01 DE LA CUNA A LA TUMBA
22.00 DJANGO SIN CADENAS
01.11 INFRAMUNDO 3. LA REBELIÓN DE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, PATRIMONIO NETO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SABELOTODO
11.00 HOUSE M.D., BAGAJE
12.00 HOUSE M.D., AYÚDENME
13.00 CHICAGO P.D., EJ. DE UN SOLO HOMBRE
13.55 DETECTIVES MEDICOS S13, VISITA AL CONSULTORIO
14.25 CLOVERFIELD. MONSTRUO
16.00 HOUSE M.D., LA ACEPTACIÓN
17.00 HOUSE M.D., LA AUTOPSIA
18.00 CHICAGO P.D., ENCRUCIJADA
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SALA DE PRENSA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, VERDADERAS NOTICIAS FALSAS
21.00 LA MOMIA
23.30 GUERRA MUNDIAL Z
STUDIO UNIVERSAL
09.30 ACOMPAÑANTE
11.20 UNA GRAN ESPERANZA
13.40 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA
15.35 A LA VENTA
17.35 MALAS PALABRAS
19.30 FULLSCREEN
20.00 LA FAMILIA DE MI NOVIA
22.15 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
24.10 LA FAMILIA DE MI NOVIA
02.25 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
04.15 CORAZONES EN LLAMAS
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
*VIERNES 16, A LAS 22.30, FOLCLORE & FLAMENCO, CON JUAN Y DITO BARRAZA. ARTISTAS INVITADOS: GABY ÁBALOS, GUSTAVO INFANTE DEL CASTAÑO.
*VIERNES 16, A LAS 00.30, SHOW DE INESTABLES, CON ROCK DE LOS ‘60 Y ‘70, DE LA MANO DE LUIS D’ACUNHA, EZEQUIEL BARRETO, CARLOS CORIA Y ROLY TARCHINI.
*SÁBADO 17, A LAS 22.30, TRIBUTO A ALEJANDRO SANZ CON JUAN PAOLETTI (VOZ), QUIQUE VILLALBA (PIANO) Y JOSÉ CORIA (PERCUSIÓN). ARTISTA INVITADO: LUCÍA RAMOS.
BAYSAI
(AUTOP. SANTIAGO-LA BANDA)
*SÁBADO 17, CELEBRAN EL DÍA DEL PADRE CON UNA FIESTA RETRO, JUNTO AL DJ. COLO, EN UN AMBIENTE RENOVADO.
SIXTO BAR
(Avda. BELGRANO sur 1991)
*SÁBADO 17, A LAS 22, REVOLUCIONAR & LOS LUGONES, PRESENTAN TINCUNAKUY CRIOLLO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*SÁBADO 17, A LAS 21.30, EL BALLET DE “TUCHO” ORONÁ PRESENTARÁ EL REENCUENTRO.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA, COMIC (+13 años)
16/06 -16:45 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):
SUSPENSO (+16 años)
HOY AL 21/06-19:20 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+13 años)
16/06 -17/06-19/06 -22:00 (Subt) 00:45 (Subt)
LA MOMIA (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) 16/06 -17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D): ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP) 16/06-16:00 (Cast)
BAY WATCH (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+16 años)
15/06 - 18:00 (Cast) 20:20 (Subt) 22:40 (Subt)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIOM (+13 años) 16/06 -17/06-19/06-18:00 (Cast) 20:20 (Subt) 22:40 (Subt) 01:00 (Subt)
TODO TODO (2D):
DRAMA (ATP)
16/06 -17/06-19/06- 20:30 (Cast) 22:40 (Subt) 00:45 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP) 16/06 16:10 (Cast)
SÓLO SE VIVE UNA VEZ (2D): COMEDIA, ACCIÓN, AVENTURA (+13 años)
16/06 -17/06-19/06- 18:15 (Cast) 20:30 (Cast) 22:45 (Cast) 00:50 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
BAYWATCH: GUARDIANES DE LA BAHIA APTA 13 AÑOS ESTRENO CASTELLANO 2D 20:25 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES Y MIÉRCOLES $60
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES Y MIÉRCOLES $60
UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO CASTELLANO 2D 16:25 - (SOLO DOMINGO)
18:00 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES Y MIÉRCOLES $60
LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
LUNES Y MIERCOLES $60
CASTELLANO 3D 20:00 -(TODOS LOS DIAS)
LUNES Y MIERCOLES $60
SÓLO SE VIVE UNA VEZ APTA 13 AÑOS CON RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:25 - 22:50-(TODOS LOS DÍAS)
LUNES Y MIERCOLES $60