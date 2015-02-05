CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Junio 2017

A LAS 19.00 CASO CERRADO

Hoy 20:14 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI,TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 MISTERIOS DEL

UNIVERSO

18.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

23.15 NOTICIAS DE AYER

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 ANIMALANDIA

15.30 MÚSICA INTERIOR

16.30 CIRCUITO ARGENTINA

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TELÓN ABIERTO

20.30 MUSICALES

21.00 EL CLÁSICO: SARMIENTO VS. MITRE - VIVO

23.00 ESTUDIO ABIERTO

23.30 A CIENCIA CIERTA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

PELÍCULAS

CINEMAX

07.01 ANT BULLY - LAS AVENTURAS DE LUCAS

08.48 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS MUNDOS

10.48 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN

13.07 LA MANSIÓN EMBRUJADA

14.55 GATÚBELA

16.52 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN

19.10 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA

22.00 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

TCM

07.12 LA NIÑERA

07.38 ALF (TEMPORADA 3)

08.04 CUANDO HOLLYWOOD BAILA

10.02 EL SANTO

12.12 ALF (TEMPORADA 3)

12.38 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL

14.43 MATEN A SMOOCHY

16.43 MI QUERIDO PRESIDENTE

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF (TEMPORADA 2)

20.08 CASADOS CON HIJOS

20.34 LA NIÑERA

21.00 EL PROTEGIDO

23.02 LOS RÍOS COLOR PÚRPURA

TNT

06.30 EL PRÍNCIPE DEL DESIERTO

08.53 LOS ROMPEBODAS

10.56 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

12.44 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN

15.22 SEX AND THE CITY - LA PELÍCULA

17.58 RITMO PERFECTO

20.01 DE LA CUNA A LA TUMBA

22.00 DJANGO SIN CADENAS

01.11 INFRAMUNDO 3. LA REBELIÓN DE

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, PATRIMONIO NETO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SABELOTODO

11.00 HOUSE M.D., BAGAJE

12.00 HOUSE M.D., AYÚDENME

13.00 CHICAGO P.D., EJ. DE UN SOLO HOMBRE

13.55 DETECTIVES MEDICOS S13, VISITA AL CONSULTORIO

14.25 CLOVERFIELD. MONSTRUO

16.00 HOUSE M.D., LA ACEPTACIÓN

17.00 HOUSE M.D., LA AUTOPSIA

18.00 CHICAGO P.D., ENCRUCIJADA

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SALA DE PRENSA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, VERDADERAS NOTICIAS FALSAS

21.00 LA MOMIA

23.30 GUERRA MUNDIAL Z

STUDIO UNIVERSAL

09.30 ACOMPAÑANTE

11.20 UNA GRAN ESPERANZA

13.40 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA

15.35 A LA VENTA

17.35 MALAS PALABRAS

19.30 FULLSCREEN

20.00 LA FAMILIA DE MI NOVIA

22.15 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

24.10 LA FAMILIA DE MI NOVIA

02.25 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

04.15 CORAZONES EN LLAMAS

A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

*VIERNES 16, A LAS 22.30, FOLCLORE & FLAMENCO, CON JUAN Y DITO BARRAZA. ARTISTAS INVITADOS: GABY ÁBALOS, GUSTAVO INFANTE DEL CASTAÑO.

*VIERNES 16, A LAS 00.30, SHOW DE INESTABLES, CON ROCK DE LOS ‘60 Y ‘70, DE LA MANO DE LUIS D’ACUNHA, EZEQUIEL BARRETO, CARLOS CORIA Y ROLY TARCHINI.

*SÁBADO 17, A LAS 22.30, TRIBUTO A ALEJANDRO SANZ CON JUAN PAOLETTI (VOZ), QUIQUE VILLALBA (PIANO) Y JOSÉ CORIA (PERCUSIÓN). ARTISTA INVITADO: LUCÍA RAMOS.

BAYSAI

(AUTOP. SANTIAGO-LA BANDA)

*SÁBADO 17, CELEBRAN EL DÍA DEL PADRE CON UNA FIESTA RETRO, JUNTO AL DJ. COLO, EN UN AMBIENTE RENOVADO.

SIXTO BAR

(Avda. BELGRANO sur 1991)

*SÁBADO 17, A LAS 22, REVOLUCIONAR & LOS LUGONES, PRESENTAN TINCUNAKUY CRIOLLO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*SÁBADO 17, A LAS 21.30, EL BALLET DE “TUCHO” ORONÁ PRESENTARÁ EL REENCUENTRO.

CINES

SUNSTAR

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASÍA, COMIC (+13 años)

16/06 -16:45 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):

SUSPENSO (+16 años)

HOY AL 21/06-19:20 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+13 años)

16/06 -17/06-19/06 -22:00 (Subt) 00:45 (Subt)

LA MOMIA (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) 16/06 -17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D): ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP) 16/06-16:00 (Cast)

BAY WATCH (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+16 años)

15/06 - 18:00 (Cast) 20:20 (Subt) 22:40 (Subt)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIOM (+13 años) 16/06 -17/06-19/06-18:00 (Cast) 20:20 (Subt) 22:40 (Subt) 01:00 (Subt)

TODO TODO (2D):

DRAMA (ATP)

16/06 -17/06-19/06- 20:30 (Cast) 22:40 (Subt) 00:45 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP) 16/06 16:10 (Cast)

SÓLO SE VIVE UNA VEZ (2D): COMEDIA, ACCIÓN, AVENTURA (+13 años)

16/06 -17/06-19/06- 18:15 (Cast) 20:30 (Cast) 22:45 (Cast) 00:50 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

BAYWATCH: GUARDIANES DE LA BAHIA APTA 13 AÑOS ESTRENO CASTELLANO 2D 20:25 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES Y MIÉRCOLES $60

PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES Y MIÉRCOLES $60

UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO CASTELLANO 2D 16:25 - (SOLO DOMINGO)

18:00 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES Y MIÉRCOLES $60

LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

LUNES Y MIERCOLES $60

CASTELLANO 3D 20:00 -(TODOS LOS DIAS)

LUNES Y MIERCOLES $60

SÓLO SE VIVE UNA VEZ APTA 13 AÑOS CON RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:25 - 22:50-(TODOS LOS DÍAS)

LUNES Y MIERCOLES $60

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Junio 2017

También te puede interesar