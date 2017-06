Se juegan los 8vos de final y la fecha 19 de manera íntegra

Hoy 21:15 - Este fin de semana, uno de los certámenes más populares del fútbol amateur en Santiago del Estero, tendrá mucha actividad, en el marco de su apasionante y cada vez más parejo certamen. La Liga de los Clásicos Barriales, pondrá en disputa la decimonovena fecha del Torneo Apertura 2017, con encuentros muy destacados y con el desarrollo además de los octavos de final.Serán cotejos que se robarán la atención sin dudas de todos los que son parte de este campeonato. De esta manera, las categorías C20 y C30 vuelven a tener mucha actividad en los barrios de la provincia. De acuerdo con lo que dio a conocer la organización, éstos serán los cotejos para mañana sábado: En Estudiantes de El Deán, La 203 Huaico Hondo vs. Florería Ema (20); Fiambrería Real vs. La Perú (20) y Los Pibe de Huaico Hondo vs. La Rifa de Alberto (30). En Barrio Aeropuerto, Ruta Uno Jrs vs. Diego y Martín (20); Amigo de la 18 vs. Estudiantes B (20) y Aeropuerto vs. Quilmes (20). En Mal Paso, La Madrid vs. Pasaje 421 (20); La 21 del Barrio Aeropuerto vs. Panif. Las 3 Hermanas (20) y 7º Pasaje FC vs. Los Pumas (30).En Calle 107, El Poli vs. 6º Pasaje Jrs (20); La Banda de Memo vs. Villa Borges (20) y El Seppse vs. Stilnovo (30). En Morumbí de Borges, Los Pibe del Poli vs. Carnes Los Amigos (20); Árbol Solo vs. Petrolíder (20) y Polirubro Ailén vs. Tinglados Albarracín (30). En Fondo de Borges, Juv de Borges vs. Juv. del Gas (20) y Emaús vs. Los Pibe del Pacará (20). En Sexto Pasaje, Juv. Ampl Borges vs. Los Pibe de la 109 (20); Km 49 vs. Mojones (20) y Sexto Pasaje FC vs. Papelera El Mundo (30). En La Loma, Los Calamares Jrs vs. Calle 4 Jrs (20); Los Calamares FC vs. La Cochetti (30) y Refrig. Llanos vs. Barrio Colón (30). En Chañar, Los Peregrinos vs. Pablo VI Jrs (20); Carlito Legui vs. Los Pibe de la 18 (20) y Calle 4 FC vs. La Bañadera FC (30). En Villa Grimanesa, Los Pibes del Paseo Colón vs. Juv de La Bañadera (20); El Vaso de Tarapaya vs. Peti FC (20) y Gas del Estado Carnes La Hacienda (30). Más partidos En Pablo VI, Juv.de Villa Grimanesa vs. Verdulería Chiki (20); Primer Pasje vs. La 23 FC (20) y Pablo Vi FC vs. Mal Paso (30). En Autonomía, Juan F. Ibarra vs. Juv de Paseo Colón (20); Óptica Bella Vista vs. San Marco (20) y Autonomía vs. Ruta Uno FC (30). En Santa Rosa, Los Millo vs. Los Pibes del Pasaje (20); Santa Rosa Jrs vs. San Telmo (20) y Santa Rosa FC vs. La Loma FC (30). En Tarapaya, San Esteban vs. Juv de Tarapaya (20); El Triángulo Jrs vs. Alma Fuerte (20) y Tarapaya vs. Carro Bar Rey de Copas (30). l