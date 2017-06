El Ape rtura 2017 no da tregua y regresa con todo

Hoy 21:21 - El Torneo Apertura 2017 de la Fepuse, tendrá continuidad mañana con una fecha muy atractiva. Los horarios de los partidos serán los de las 14.30 (con media hora de tolerancia) para los del primer turno y el de las 16.30 para los duelos del segundo turno. Esta es la programación completa de esta jornada sabatina: En Abogados 2, Nápoli FC vs. CA Deca y Abogados Cat vs. Velancia. En Alumni, La Gloriosa FC vs. El Depor y Los Halcones vs. Lex Doctor. En Iosep, La Reserva vs. La 59 y Aesya vs. Ramón Carrillo. Más partidos En cancha Cardozo, Nueva Chicago vs. La Eskina y Met. Dorrego vs. Chelsea FC. En cancha Pichones, Hampones vs. Norcen Night e Intocables vs. La Pachanga. En la cancha de Estrella Roja, Abogados Topos vs. Kinesiólogos y Contadores Juniors vs. Deportivo Cristal. De esta manera, proseguirá la actividad de este campeonato que con el paso de las fechas, se va tornando más atractivo, en el marco de una fecha muy importante para el calendario de la tradicional Fepuse. l