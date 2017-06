Con promesa de buen fútbol

Hoy 21:23 - En distintos escenarios se pondrá en juego mañana la segunda jornada del Campeonato Anual “Coli Salto” que hace disputar la Liga Federal para todas sus categorías. S e acordó nombrar así a la competencia en memoria del ex jugador del equipo Don Vicente, perteneciente a la categorías C 50. Esta jornada será una revancha para los conjuntos que arrancaron con el pie izquierdo. Mientras que otros buscarán reafirmar el buen inicio. Varias plantillas fueron renovadas en pos de quedarse con el trofeo mayor. En esta jornada, los representantes de Carcavelos Bar (45) y Ex Combatientes Jrs. (20) tendrán fecha libre. De 14.30 para 15, se programaron los primeros juegos. El segundo turno arrancará a partir de las 16.30. La programación completa es la siguiente: En cancha de Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. Deportivo Rec (40). En Abogados: Politécnicos vs. Profesores Piratas (50) y Ex Combatientes vs. Estrelicia Arte Bar (50). En Gendarmería: Tigres Del Tradición vs. Sonido Ibáñez (20) y Güemes Sport vs. Los Amigos (1º). En Comunicaciones: Kiosco Julian vs. Argentinos Jrs (1º) y San Fernando vs. 7 De Marzo (45). En Status-B Aeropuerto: C-Athletic vs. El Ciclón (20) y Coesa City vs. Gremio (20). En Luz y Fuerza 2: Corralón Anicar vs. Tapiales Las Gemelas (1º) y El Deport vs. El Fortín (40). En Nueva Unión -La Banda: C.S Y D Bandera Bajada vs. Jorge Newbery (40) y La Fiesta Disco vs. Copa Aeropuerto (50). En Agricultores Pujio: Agricultores vs. Gremio Judicial (1ª) y Estudio Jurídico vs. Amigos Textiles (1ª). En Aranda- Clodomira: Despensa Carolina vs. Iosep (1ª) y Lubricentro M Y M vs. Pepsi Fc (40). En Sutiaga -La Banda: Cheros Clodomira vs. Borges Unidos (20) y Coca Cola Fc vs. Casa Maud (1º). En Los Romanos: Rabenar Forres vs. Pritty Fc (1º) y El Argentino vs. Pritty Fc (40). Más partidos En Los Halcones- Flores: San José vs. Los Sosa (20) y La Católica vs. Campos GNC (1º). En Peñarol: Ferretería El Profesional vs. Excursionistas (1º) e Hidráulica Aje vs. La Juntada (40). En El Tata: Puente Alsina vs. Pilchería Leo (45) y Grasería Fdez. vs. Kember San Martín (50). En Camineros: Roque y Amigos vs. Gremio Judicial (45) y El Triángulo vs. La Saavedra (45). En Camineros 2: Profesores Pibes vs. Los Pasajeros (20) y San Lorenzo vs. Balneario FC (1º). En Camineros 2: Profesores Pibes vs. Los Pasajeros (20) y San Lorenzo vs. Balneario Fc (1º). En Iosep: Don Vicente vs. Alberdi FC (50) y Iosep vs. Red Star (50). En Cilindro de Cortez: Salamanca vs. Doctor Beltrán (45) y Veteranos Malvinas vs. Doctor Beltrán (50). En La Zurda-Vta Barranca: Los Primos vs. 5to Alte. Brown (20) y Los Murciélagos vs. Insumatik (20). En Rivadavia Vta. La Barranca: Panadería Monteagudo vs. Vinalar (20) y Benjamín Bravo vs. Despensa Del Valle (45). En Hnos. Sayago: Mg Diseños vs. Ferretería Pecce (1ª) y Oca Fc vs. Pukará Fc (1ª). En Mamita Cardozo: Profesores Educ. Física vs. C.A. San Ramón (40) y La 22 vs. Isa Instalaciones (1º). En Independiente Cardozo: Macroffice vs. La Estafeta (1º) y Expreso San Nicolás vs. Cam Lenon (40). En Independiente Cardozo 2: Villa Negrita vs. IPVU (40). En Los Pichones: La Güemes vs. San Cristóbal (1ª) y Marmolería Pereyra vs. Beula Construcciones (40). En Los Magníficos: Rivadavia Fc vs. Ersa (1ª) y Los Magníficos vs. Potrero (45). En La Morocha: San Antonio vs. Atese Loreto (40) y La Estafeta vs. Pje San Esteban (40). En La Porteña: Adhoc FC vs. Templo Fc (40) y Kovak Autom. vs. Campeones Del 28 (45). 