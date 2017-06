Tiempo de cuartos de final para el Campeonato Apertura “JR Indumentaria”

- El campeonato Apertura JR Indumentaria que organiza la Súper Liga del Potrerito para la Liga Fan, entra en etapas de definición y mañana se vibrará con la disputa de la llaves de cuartos de final. Además se pondrá en juego el segundo capitulo del Torneo Clausura, con una importante cartelera. Los llaves de play off y la segunda jornada se jugará de la siguiente manera. Programa En Cancha 1: S23 vs. Motoshop (13:50); Bº Sarmiento vs. Tiendas Tukys (15:20); Colón Gomas vs. Atlético Cayetano (17). Cancha 2: Club 10 vs. Peluquería Nano (13:50); Sara Alicia. vs. Los Collados (15:20); Tinglados Albarracín vs. Jorge Newbery (17). Cancha 3: Stugdar vs. San Juan F.C. (13:50); Full Service vs. Bayer Munich (15:20); Quilmes vs. Real Madrid 17. Cancha 4: Sportivo Smata vs. Atlas (13:50); Los Coyotes vs. Barrio Juramento (15:20); Sara Mañu vs. All Boys (17). Cancha 5: Posadas vs. Fecha F.C. (13:50); Sacachispas vs. Los Pibes (15:20); Villa Las Delicias vs. La Eskina (17). Cancha 6: El Rejunte vs. RHogar (13:50); Málaga vs. Coesa (15:20); El Puente vs. Mallorca (17). Cancha 7: La Andes vs. Mza 6 (13:50); Oglobo Megacotillón vs. Los Potreros (15:20); Auto Inyección vs. Contreras Jrs (17). Cancha 8: Niupi vs. La Vagancia 13:50; Los Pibes de la 11 vs. La Alvarado Stone de Chino Gordo (15:20); Foecyt vs. Messina (17). Cancha 9: Shunko vs. Napoli Black (13:50); Warriors vs. Cacheteao con Coca (15:20); Beltrán City vs. Jorge Newbery (suspendido).