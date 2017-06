Comenzó a rodar la pelota en el torneo “José Bravo”

Hoy 21:30 - El martes pasado, en las canchas del predio de la Asociación de Futbolistas Amateurs, se puso en marcha una nueva edición del Torneo Interprensa de Fútbol, que reúne a los medios de comunicación de la provincia y que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero (CPDSE). En esta ocasión, se decidió ponerle el nombre de “José Bravo” al certamen, un reconocimiento en vida a uno de los pioneros de la profesión. Tras el emotivo acto, se puso en marcha la primera fecha. En la cancha número uno, el actual campeón Cable Express inició con éxito la defensa de su título, al imponerse de manera apretada a El Liberal, por 1 a 0, en un cotejo muy parejo. Igual de parejo fue el encuentro que se disputó en la cancha número dos, donde Radio Express venció 2 a 1 a Radio Panorama. En los partidos del segundo turno, Noti Express goleó 4 a 0 al debutante Prensa Santiago, en tanto Radio Nacional Fantástica venció 3 a 2 a Radio Mitre, en un partido cambiante y emocionante. La segunda fecha, que se disputará el próximo miércoles 21 de junio, también en las canchas de la Asociación, tendrá los siguientes partidos: El Liberal vs. Prensa Santiago, Cable Express vs. Radio Panorama, Radio Express vs. Radio Mitre y Noti Express vs. Radio Nacional/Fantástica. LIGA SMATA El sexto capítulo se completará esta noche La sexta fecha de la Liga Smata, que agrupa a los mecánicos, continuará esta noche en el predio del Buen Pastor. El programa de partidos es el siguiente: Cancha 2: 22, Los de La Banda vs. Novara. Cancha 3: 22, Renault vs. Los del Óvalo y 23, Versalles vs. Plan Rombo. Cabe recordar que anoche abrieron la fecha Lo Bruno y Furth.