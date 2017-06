A las 15, sin tolerancia, se larga mañana la 17ª fecha

Hoy 21:36 - Mañana, desde las 15 y sin tolerancia, se jugará la fecha 17 del Torneo Carlitos Leguizamón, de la Liga Clásicos Barriales Sur. Programa: en Mosconi: Tigres vs. Villa María (20), Vinalar vs. La Loma (20), Mosconi vs. Mónaco (30). Viamonte: Granate vs. La Santa Fe (20), P. Arte Pa vs. Santa Lucía (20), La Viamonte vs. PSG (30). Bº San Martín: El Salvador vs. Juv. Bº San Martín (20), Bº San Martín vs. Industria Jrs. (20), P. Jaime vs. Industria FC (30). Vinalar: Panif. Vidal vs. Bob. Soria (20), Racing vs. Pibes de la 67 (20), Villa María vs. Sara Mañu (30). Tradición: Bº Libertad vs. Tradición (20), Pasaje 445 vs. Kenedy FC (20), Los Amigos vs. Amigos de Zeta y Chacha (20). Solís: Juniors vs. Mariano Moreno (20), Ciclón Jrs. vs. Los Choguers (20), Primera Junta vs. Rifa Tunis (20). Los Sucios: Juv. Siglo XXI vs. Huracán (20), La Ancha vs. Los Gedes (20), Los Sucios vs. Kiosco Benja (30). Pitufos: Juv. Vinalar vs. Juv. La Ancha (20), Mailín Jrs. vs. Jonami (20), Mailín FC vs. 3 Amigos (30). Virgen del Valle: Mónaco Jrs. vs. La Gruta (20), Trofeo JJ vs. Contreras (20), La 16 FC vs. Los Poros (20). Siglo XXI: Pibes Siglo XXI vs. Los Poros (20), Golo Sur vs. Los Piratas (30), Fondo de Vinalar vs. Estudiantes (20). Gril: Los 3 Amigos vs. La Barra de Gento (20), La Dorrego vs. Los Dragones (20), Damaso Palacios vs. Siglo XXI (30). Campeones del 28: Lucha FC vs. Pibes de Rosario (20), Francisco de Victoria vs. Absalón Ibarra (20), La Pueyrredón vs. Pumas Católica (20). Mistol: Pibes de Siempre vs. Tronkito Jrs. (20), Amigos de Lucianita vs. Pibes Cáceres (20), Islas Malvinas vs. Racing Ulluas (20). Tronkito: La Pandilla vs. La Gobernador Barraza (20), Juv. de Tronkito vs. Eli FC (20), Tronkito FC vs. Los Amigos (30).