Se juega una apasionante fecha con el clásico loretano

Hoy 21:32 - LORETO, Loreto (C) El apasionante torneo que organiza la Afal (Asociación de Futbolistas Amateurs Loretanos), se encuentra en la disputa de la novena fecha. Mañana a partir de las 12.30 en las instalaciones del club Unión Obrera se dará comienzo a la novena fecha de este torneo, fecha en la cual se disputará el gran clásico amateur loretano, entre los clubes Esquineros y Albañiles, el encuentro será a partir de las 16. Comenzarán la jornada el club Barrio Oeste vs. San Esteban; Avenida vs. Alma y Vida; FCTC vs. Barrio Libertad; Los Pinchas vs. CSDBO; Esquineros vs. Albañiles (16 horas); Defensores Libertad vs. Remanso; Alberdi vs. Mechero; Colonia vs. Newbery; 48 Viviendas vs. Palermo; Zona Roja vs. Bushcas. La fecha anterior terminó con los siguientes resultados: Zona Roja 0, Albañiles 1; Barrio Oeste 1, Bushcas 0; Avenida 0, San Esteban 1; FCTC 0, Alma y Vida 0; Los Pinchas 0, Barrio Libertad 0; Defensores Libertad 2, CSDBO 0; Alberdi 0, Remanso 1; Colonia 0, Mechero 1; 48 Viviendas 2, Newbery 0; Esquineros 1, Palermo 0. Luego del transcurso de siete fechas la tabla de posiciones es la siguiente: 1) Esquineros, 19 puntos. 2) Albañiles, 17. 3) Defensores Libertad, 14. 4) Remanso, 14. 5) Mechero, 13. 6) Colonia, 12. 7) Alberdi, 12. 8) 48 Viviendas, 12. 9) Barrio Oeste, 12. 10) San Esteban, 11 puntos. 11) Palermo, 10. 12) Bushcas, 10. 13) CSDBO, 9. 14) FCTC, 8. 15) Barrio Libertad, 7. 16) Alma y Vida, 6 puntos. 17) Avenida, 5. 18) Zona Roja, 5. 19) Pinchas, 4. 20) Newbery, 4 puntos. Dirigen Saúl Antón y Carlos Romero, los líneas serán Walter Navarro y Roger Galván.