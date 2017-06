Se viene la 15ª fecha del “Miguel Quetupi Patire”

Hoy 21:34 - CHOYA, Choya (C) En el club Social y Deportivo Coinor se disputará el 15º capítulo del torneo Miguel “Quetupi” Patire que tiene como ente organizador a la Nueva Liga Amateur de Frías. Será mañana desde las 11.30. El orden será el que se detalla a continuación: Veteranos Coinor vs. La Deseada; Panificadora Suecia vs. Estancia El Duende; Deportivo Choya vs. Veteranos Icaño; Los Canarios vs. Los Amigos; Maxiquiosco Nacho vs. Mercadito Fernando; Quirós vs. MyM Deportes; Tornería Pineda vs. La Mexicana y a última hora, La Casa del Plomero vs. C. Tres Hermanos. La fecha 14 tuvo los siguientes resultados: Estancia El Duende 0, La Casa del Plomero 4; La Mexicana 0, Veteranos de Coinor 1; M y M Deportes 1, Los Canarios 0; Veteranos de Icaño 6, Maxiquiosco Nacho 0; Los Amigos 2, Panificadora La Suecia 1; Mercadito Fernando 0, Tornería Pineda 0; Deportivo Choya 2, Quirós 1 y Carnicería Tres Hermanos 0, P. La Deseada 5. La tabla general tiene en lo más alto de la Zona A a La Casa del Plomero con 33 puntos y en la B lo hace Mercadito Fernando, con 34. En cuanto a las estadísticas de los máximos artilleros en ubica al tope Ariel Sánchez (La Casa del Plomero) oon 28 tantos; Walter Barrionuevo (Veteranos Coinor).