Frías vibrará con el torneo “Centenario Escuela Normal”

Hoy 21:35 - CHOYA, Choya (C) La segunda fecha del torneo Centenario Escuela Normal se jugará mañana desde las 14 en el Parque Municipal de Frías. Esta competencia es coordinada por la Liga de las Instituciones de esa ciudad. El programa completo será: Obras vs. Comercio; Normal vs. Técnica; Loma Negra vs. Policía; Aoma vs. Tránsito; Polideportivo vs. Bio. En esta opor tunidad tendrá fecha libre el conjunto Social. Los resultados de la última jornada fueron: Bio 3, Aoma 2; Social 2, Loma Negra 0; Técnica 3, Policía 2; Tránsito 5, Obras 2; Normal 2, Polideportivo 1. Las posiciones La tabla de posiciones tiene en la punta a los conjuntos de Bio, Tránsito y Normal 6; Técnica, Social, Obras y Aoma 3; Polideportivo, Policía, Comercio y Loma Negra, que están sin unidades.l