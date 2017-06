Hoy 21:38 - La sexta fecha de la Liga Smata, que agrupa a los mecánicos, continuará esta noche en el predio del Buen Pastor. El programa de partidos es el siguiente: Cancha 2: 22, Los de La Banda vs. Novara. Cancha 3: 22, Renault vs. Los del Óvalo y 23, Versalles vs. Plan Rombo. Cabe recordar que anoche abrieron la fecha Lo Bruno y Furth.