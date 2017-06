El fiscal Marijuan pide indagar a Cristina por presunto lavado

Fotos REQUERIMIENTO. Fue presentado ante el juez Sebastián Casanello.

16/06/2017 -

El fiscal federal Guillermo Marijuan requirió que la ex presidenta Cristina Fernández sea citada a declaración indagatoria en la causa por supuesto lavado de dinero que habría ejecutado el detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez.

"Fernández no puede negar, desde ningún punto de vista, los numerosos vínculos que demuestran su inexorable sociedad delictual con Lázaro Báez (...)" y "debió encargarse de que se mantuvieran en reserva todas las maniobras" de supuesto lavado, sostuvo el funcionario judicial.

El requerimiento del titular de la Fiscalía Federal número 9 fue presentado al juez federal Sebastián Casanello, que en este expediente tomó nuevas indagatorias a los ya procesados Báez, el ex gestor financiero Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar, el dueño de la financiera SGI (conocida como "La Rosadita"), César Gustavo Fernández; el propietario de la empresa privada de aviación Top Air, Walter Zanzot, y el operador financiero Fabián Rossi.

Para Marijuan, la ex mandataria debe "dar explicaciones" a la Justicia federal "por su vínculo" con Báez, dado que "su aporte no sólo fue para decidir el negocio que disparaba los fondos estatales a manos de aquel, como se ha probado en las causas que tramitan en el fuero y se han explicado".

"También (Fernández) debió encargarse de que se mantuvieran en reserva todas las maniobras", indicó, y destacó "la incidencia del poder político de máximo nivel, que no hubo alertas de organismos oficiales nacionales -Banco Central de la República Argentina, Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción, etc.- ni tan siquiera del Banco de Santa Cruz". Marijuan subrayó que "a ningún funcionario público, a ningún organismo de control, ni tan siquiera a un escribano le resultó sospechoso que (Báez) un ex empleado bancario, apenas un simple monotributista, en pocos meses depositara millones de dólares por ventanilla, tuviera más de una decena de cajas de seguridad, movilizara exorbitantes sumas de dinero a través de sus cuentas, ni que adquiriera cientos de propiedades con importantes construcciones sin uso".