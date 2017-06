La historia que Parra contó cuando fue apresado la primera vez

Fotos TESTIGO La mujer fue ultimada frente a su hija pequeña.

16/06/2017 -

El 29 de abril Parra cayó detenido y lo convirtió en sospechoso el haber borrado, en su celular, como contacto a María Teresa Lobato. Quiso mostrar que no la conociía, pero Enrique, hermano de la víctima, lo contradijo. Reveló que ella sí lo conocía y que había alcanzado a tomarle fotografías con su celular. Ello dejó perplejo a Parra y fue aprehendido y conducido a la capital por la fiscal Cecilia Gómez Castañeda.

En ese entonces, desgranó una historia en la que obiamente se desligaba del asesinato. Relató: "El domingo fui a venderle muebles a la chica con mi patrón. Ella no tenía $ 500 para darnos como seña o entrega de un mueble que le gustó. El miércoles volví solo. Ella seguía sin el dinero. Tuvimos una charla más personal. Ella me confesó que le gustaba mi tonada; nos despedimos con dos besos en la boca’. Nos mandamos muchos mensajes. Me dijo que me extrañaba. El viernes fui a media mañana, pero había una camioneta bordó estacionada en la casa de al lado. Nos sentamos afuera, hasta que los extraños se fueran. No tenía tiempo. Debía encontrarme con mi patrón a las 14, hacer varios cobros y entregarle la plata. Dejé la casa cerca de las 12".