Salto apoya desde afuera y cree en la salvación

16/06/2017 -

Sergio Salto es uno de los futbolistas santiagueños que tiene el plantel de Central Córdoba. El volante supo ser protagonista en temporadas anteriores, aunque en esta tuvo muy pocos minutos de juego.

Sin embargo, "Chura" es voz autorizada para hablar sobre este momento crítico del equipo, ya que las vivió a todas. Y siempre salió a flote.

"Ya nos tiene un poquito acostumbrados esta situación. La verdad que, por como arrancamos, pensábamos que la íbamos a pelear mucho más arriba. Pero hoy hay que afrontar esta dura realidad que nos encuentra abajo", analizó el volante.

Luego agregó: "Pero lo bueno es que dependemos de nosotros y creo que hay muy buen plantel y grupo para sacar esto adelante, así que lo demás llega solo".

Cuando se le preguntó si tiene fe en que mantendrán la categoría, no dudó en responder: "Más vale. Tenemos que estar todos con la fe por las nubes, creo que depende de todos para que esto salga bien y nos vayamos todos contentos al final del torneo".

Ante la falta de rodaje, Salto jugó en la local y convirtió un gol ante Güemes. ¿Servirá para tener otra chance con Coleoni? "No sé, ojalá que sí aunque me tengo mucha fe. Yo sigo trabajando, sé que en algún momento voy a tener una oportunidad y trataré de demostrarlo porque hace mucho no juego y tengo bronca".