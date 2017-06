Antes del anuncio oficial, santiagueños marcharon en plaza Libertad en repudio a la quita del beneficio

Fotos REPUDIO. Distintas organizaciones y particulares reclamaron la medida marchando alrededor de la plaza.

16/06/2017 -

Distintos grupos de entidades vinculadas a la discapacidad marcharon alrededor de la plaza Libertad de la ciudad capital, en adhesión al pedido nacional sobre la quita de pensiones por discapacidad.

La convocatoria había sido realizada durante la semana, antes de conocerse la decisión del Gobierno nacional, de restituir las pensiones y revisar "caso por caso" para evitar el otorgamiento inadecuado del beneficio.

Participaron las asociaciones de Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares (Earyf), Mariposas en Acción (AMA), Vecinos Autoconvocados y otros particulares, que se expresaron en contra de la medida que afectó a varios santiagueños.

Nora Chazarreta de la asociación Earyf, apuntó que el quite del beneficio "ocurrió con personas con discapacidad comprobada que les corresponde cobrar legalmente su pensión, si bien sabemos que cobran el beneficio sin merecerlo, deberían haber estudiado caso por caso y no utilizar una resolución fuera del paradigma de esta época", resaltó.

Al finalizar la marcha, Yésica, integrante de AMA, resaltó: "Ver que la obra social no le cubre todos los remedios a un chico discapacitado, es muy doloroso. La medida del Gobierno nos tomó de sorpresa, y si bien, no podemos negar que existen pensiones truchas, nos metieron a todos en la misma bolsa, algo que no podemos permitir, porque se tenía que haber revisado caso por caso, al tratarse de un tema tan delicado". Yésica es madre de un joven con parálisis cerebral.