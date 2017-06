Luca Prodan fue el ángel de Juana

16/06/2017 -

Luca Prodan salvó a Juana Molina de un intento de abuso. La cantante contó una historia que sucedió hace unos 35 años. "Una vez los dos nos subimos al auto de un tipo, que no me acuerdo quién era, pero tenía un fitito tuneado con ruedas gigantes. Yo iba en el asiento del acompañante y Luca en el de atrás’’, inició Juana.

"En un momento el tipo me pone la mano en el muslo. Yo era muy joven y sola no hubiera sabido qué hacer. Me quedé dura. Y cuando lo ve, Luca salta y le grita: ‘¿Pero no te das cuenta que no quiere que la toques? ¿No tenés nada en la cabeza? ¡La chica no quiere saber nada con vos!’ El tipo no sabía dónde meterse"’, contó a la Rolling Stone.