Las Estrellas se entregan al amor y la pasión

16/06/2017 -

La hora del amor llegó con todo para las hermanas "Estrellas". Miranda (Justina Bustos) se dejó llevar por la evidente atracción que la une a Manuel (Gonzalo Valenzuela). Y terminaron dando rienda suelta a su pasión, mientras enfrenta las críticas de su madre (Patricia Viggiano), quien descubrió que su hija se dedica a la prostitución vip.

Virginia (Celeste Cid) está desconcertada por la repentina aparición de la ex mujer de Javo (Esteban Lamothe), quien en un principio se mostró a la defensiva y ahora intenta acercarse a la mayor de las Estrella.

Lucía (Marcela Kloosterboer) intentó -con éxito- recomponer su reciente tropiezo con Mariano (Luciano Castro) y lo invitó a cenar, confirmando de esta manera lo relajada que la hace sentir la compañía del remisero.

Carla (Natalie Pérez) fue increpada por la futura esposa de su ex, Sebastián (Ezequiel Rodríguez). El hombre en cuestión irrumpió en escena para calmar el agitado cruce de palabras entre sus mujeres y se quedó a solas con Carla.

Con el correr de los días, las hermanas Estrella se fueron cruzando con nuevos galanes y reencontrándose con algunos hombres de su pasado.

"Creo que la ficción gusta porque es una historia muy romántica, con pasión, si no, a mí me aburriría", señaló Justina. Y Valenzuela, su pareja en la ficción agregó: "Es una comedia romántica de cinco personajes femeninos protagonistas, fuertes, y que hoy en día el tema de la mujer es un tema que todos le estamos dando mucha bola, que es importante, relevante la igualdad, con todo el respeto que se merece. Las historias son atractivas y está muy bien escrita".

Cuando le preguntaron a Justina como armó su personaje de prostituta vip, contó: "Nos juntamos con Carnevale (director) y la autora Marta Betoldi y con Sonia, una ex prostituta. Tuvimos una charla donde compartió su experiencia, sentimientos, nos habló de la doble vida desde su punto de vista. Sonia ahora da charlas y escribe libros y nos enfocamos en su historia, y esa doble vida es súper interesante, le da algo particular al personaje, fue muy desafiante para mí", resaltó la actriz.

Para esta nueva ficción de Pol-ka, el chileno Gonzalo Valenzuela que estuvo en pareja con Juanita Viale aceptó regresar a la Argentina para trabajar. "Vengo constantemente a Argentina, tengo un contrato con Mega de Chile, estoy instalado allá y viajo fin de semana por medio a ver a mis hijos (Silvestre y Alí, de su relación con Juana). En Chile terminé una tira en enero y en agosto empiezo la otra y me quedaban estos meses de bache. Mi decisión fue venirme acá para estar cerca de mis hijos, y en el medio me llamó Adrián (Suar) para protagonizar un unitario que después se transformó en tira, y no podía hacerlo por los tiempos. Pero por suerte la pude hacer, acomodaron la historia y estoy contento. Me obliga a instalarme, y me da la posibilidad de estar con mis hijos todo el tiempo, incluso a veces vienen al set conmigo", contó.

La vuelta de Kloosterboer

Otra que regresó a la televisión con "Las Estrellas" es Marcela Kloosterboer, quien también protagonizó desde los primeros capítulos escenas de alto voltaje, primero con Nicolás Francella y ahora con Luciano Castro.

Al margen de la popularidad de la que goza entre el público, la actriz sostuvo que le cuesta mediatizar su vida privada. "Me cuesta exponer mi vida. No entiendo la necesidad de la gente de mostrar todo su día en cualquier lugar. Hay un fenómeno extraño en eso, mucho autobombo. La cosa narcisista es tremenda. Yo no podría, no me sale. Mi trabajo pasa por otro lado. Tengo mi vida disociada, entre la actriz y la Negra, que soy yo. Todo el mundo me llama Negra. ‘Vamos a lo de la Negra’, dicen. La famosa y la anónima chocan un poco", señaló.

Al mismo tiempo, contó cómo sobrelleva su exposición. "En lugares como un cumpleaños o una fiesta íntima mía es donde más me cuesta el reconocimiento y que me pidan una foto", dijo la actriz, que decidió abrir un paréntesis en su profesión cuando nació su hija Juana, de quien prefiere no mostrar su rostro.

Tras la maternidad, realizó varias campañas gráficas para distintas marcas y ahora es la protagonista de la nueva tira de Polka, "Las estrellas", ficción que tiene una gran repercusión en las redes sociales y un excelente rating. l