Eva de Dominici calentó la pantalla con Palacios

Fotos En "La fragilidad de los cuerpos", Eva mantuvo un encuentro íntimo con una de las fuentes de su investigación a pleno luz del día, en un bar.

16/06/2017 -

Tiene apenas 22 años, pero Eva de Dominici muestra una presencia escénica y la personalidad de una mujer con mucha más experiencia. Y, mientras se luce como una de las protagonistas de "La fragilidad de los cuerpos", la nueva ficción de El Trece, la actriz está en boca de todos por sus últimas escenas de alto voltaje junto a Germán Palacios, quien compone a un maquinista que ayudará a Verónica (de Dominici) en la investigación de un crimen.

En la vida real, desde hace un año y medio, Eva está en pareja con el actor Joaquín Furriel (42), que casi la dobla en edad.

"Me gusta mucho como hombre, también su manera de pensar. Tenemos muchas cosas en común y otras no tanto, pero las respetamos", expresó la sensual morocha, quien se mostró independiente de su pareja a la hora de tomar decisiones. "Obvio que hablamos, pero yo nunca lo convencí de nada, ni él a mí, los dos tenemos personalidades fuertes", aclaró.

Con respecto a la diferencia de edad entre ambos, Eva dijo no tener "ningún prejuicio con eso". "Hay personas a las que les va a gustar y otras a las que no y lo entiendo. ¿Si nunca sentí la diferencia de edad? Bueno... hay cuestiones en las que se nota la experiencia, él tiene más camino recorrido, pero entre nosotros eso nunca hizo ruido", explicó, para luego definirse como mujer.

"Soy terrenal y pasional. Tengo defectos, como los celos, pero aprendí a disfrutar en todos los aspectos. Hoy sé compartir y despojarme de mi ego. Cuido a los que están a mi alrededor. No me gustaría encontrarme sola porque el ego no me permite ver más allá de mi trabajo. Voy para adelante y marco territorio, como buena taurina", se sinceró Eva, quien, más allá de lo que uno pueda pensar, confesó que sólo tuvo una meta en la vida y ésta fue entrar a Chiquititas.

"Después de eso, nunca más. Ni trabajar con tal director ni encarnar tal o cual personaje. Hice cine, televisión y me falta teatro de texto, pero disfruto del camino", concluyó De Dominici, quien por ahora no ve cercana la posibilidad de convertirse en madre. "Por ahora no, pero creo en la familia, por sobre todo", cerró la artista.