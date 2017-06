¿Por qué Mauricio D’Alessandro decidió dejar de defender a Diego Latorre?

Hoy 08:01 -

El estallido del escándalo entre Yanina (48) y Diego Latorre (47) no sólo involucró a sus protagonistas y a Natacha Jaitt (41), la tercera en discordia, sino que las esquirlas alcanzaron también a Mauricio D´Alessandro (58), quien se desvinculó de la causa en la que estaba representando al ex futbolista por violación de la privacidad.

"Ahora viene la parte que hay que proteger a los mayores y yo ya no tengo nada que ver con eso", se desligó el letrado en diálogo con Por Si Las Moscas, el programa conducido por Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Te puede interesar: "A los 26 años perdí un embarazo y lo parí sola en el baño y lo tiré a la basura"

"Lo que la jueza pidió fue la suspensión de circulación de los chats, las fotos y los videos", aclaró el doctor, quien justificó la medida al decir que "el cese de la difusión está basado en que se afecta a menores, en la violación de la intimidad -más allá que nosotros decimos que son falsos- pero en los que igual se viola su privacidad".

Siempre tratando de dejar en claro que su prioridad pasa por preservar a los hijos del matrimonio, D´Alessandro expresó que "los chicos tienen una psiquis propia y no son los padres acá los que deciden cómo se cuida a un menor, esto lo determina la ley, la violencia a la que se los somete es algo de lo que se ocupa la justicia", y agregó: "A medida que fue avanzando la causa los mayores me importaron cada vez menos".

"No me importa si son verdad o no los chats, yo tenía dos chicos que lloraban", enfatizó el representante legal, quien dijo creer firmemente "en el resguardo de la privacidad de las personas". "Nunca voy a hablar de lo que deben o no hacer las personas en su intimidad, lo que no quiero es meterme en los problemas afectivos de los mayores, no me interesa ni por todo el oro del mundo", subrayó.

"No importa si esto es verdad o no es verdad, la gravedad aparece en la violación de la privacidad", insistió el también legislador bonaerense por el Frente Renovador, quien reconoció que "lo primero que le pregunté a Diego es si era verdad o no y el me contestó que no".

Además, el reconocido abogado dejó entrever la posibilidad de que esté metida una red organizada para robar información a los famosos, aunque enseguida aclaró que no quiere involucrarse en ese tema. "Hay mucho lío con eso, pero es parte de lo que yo no quiero", se sinceró.

"La televisión es un medio, yo le doy nota a todo el mundo y comprendo todo, lo que pasa es que no quiero hacerlo más de este modo, que me pregunten a ver qué pienso de los chats, o de Natacha", concluyó con respecto a su posición frente a los medios en este caso que, por los alcances que está teniendo, y la carga mediática de sus protagonistas, seguramente no resultará uno más en su vida.