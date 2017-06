Macri: “Los que se robaron el país, siguen caminando por las calles”

Fotos Para Macri, los que robaron al país no deben seguir caminando.

En una conversación con un hombre que le había enviado una carta con reclamos por algunas decisiones del Gobierno, el presidente Mauricio Macri aseguró que está preocupado por el lento avance de las causas que investigan la corrupción en la gestión kirchnerista.

"Me desespera que los que hicieron todas estas cagadas, que encima se robaron el país, como tenemos jueces como lo que tenemos, los tipos siguen caminando por la calle", se escucha decir al jefe de Estado durante la charla, que fue grabada y difundida en la cuenta de Facebook de Macri.

Por otro lado, se refirió al año y medio de gobierno de Cambiemos, y dijo que "en este corto plazo fuimos sacando la mugre de abajo de la alfombra, enterándonos de que habíamos gastado todas las reservas de energía para darla gratis y ahora no tenemos energía y había que aumentar".

El mandatario también les reclamó a los jueces que "tienen que decir a los argentinos quiénes de los que se fueron, robaron, porque hay un montón de denuncias", y criticó que hay magistrados que "dan vueltas", ya que pasó "un año y medio y no empezó el juicio oral de ninguno".

Por otro lado, en el video Macri dialogó con Sergio sobre el consumo de los argentinos e instó a los "empresarios y gremios a que trabajen juntos para que las cosas se produzcan por menor valor".

"En ese corto plazo lo que fuimos haciendo fue sacar la mugre debajo de la alfombra, nos enteramos que nos habíamos gastado todas las reservas de energía para darla gratis, y ahora no teníamos energía, y hay que aumentar todos los servicios alrededor de la energía, el gas, el transporte. A todo el mundo le cuesta entre un 5% y 10% más llegar a fin de mes, porque ahora pagás las cosas que antes no pagabas", destacó Macri.

Durante la charla con el hombre, de 47 años y con tres hijos adolescentes, el Presidente aseguró: "Me voy a dormir con una angustia, hay otros que no tienen laburo, que esto tarda en moverse y arrancar. Otra cosa que me desespera es que los que hicieron todas estas cagadas, que encima se robaron el país, como tenemos jueces como lo que tenemos, los tipos siguen caminando por la calle".