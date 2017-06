FÚNEBRES | 17 de Junio de 2017

17/06/2017 -

- Walter Gómez

- Carlos Aníbal Cardozo

- Pascual Domingo Carrizo

- Víctor Córdoba

- Hugo Rolando Barbieri (La Banda)

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Su esposa Sara, sus hijos Marcela y Gaby. Sus nietos: Abi, Alef, Asael, Arlene, Ailin, Iara y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad. Servicio realizado por. COCHERIA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Tu bondad y amor me acompañan a lo largo de mi vida y viviré en tu casa Señor por muy largo tiempo. Su hermano Cacho, sus sobrinos Alisel, Anahí, Jazmín y Lucio.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. ¡Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis, feliz, ya no esperando la muerte sino avanzando contigo que te llevaré de la mano por senderos nuevos de luz y de vida. Enjuga tu llanto y no llores si me amas. Sus hermanos Lucia, Claud y Ramón.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Si pudieran oír el canto de los ángeles y verme en medio de ellos, si pudieran ver los senderos nuevos que atravieso, se sentirían felices, por eso no llores si me amas. Su hermana Lucía, sus sobrinas Carla Abud Cardozo, Mauro, Luisito, Victoria, Agostina y Justina.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. "Él me guía por oscuras quebradas, ningún mal temeré, me siento seguro Señor, porque tú estás conmigo". Su hermana Clara Azucena, sus sobrinos Fabiana Soria, Diego Soria, sobrina política Gabriela Gómez y sobrinos nietos Exequiel Soria Ludueña, Marianela Soria Lastra y Gustavo y Bautista Soria Gómez.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en estos momentos. Sus compañeros Soledad, Cecilia, Ana, Eugenia, Nicolás, Sebastián, Joaquín y Pascual.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Los compañeros de su hija Marcela de Fiscalía Civil 2º Nominacion, Fabiola, Pía, Andrea, Verónica, Viviana, Mariano y Gustavo y Dr. Pablo Daniel Migueles Savy participan su fallecimiento.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Participan con profundo dolor por la pérdida de su padre sus compañeros de secundaria de su hijo Gabriel, promocion 88 Col. San José y acompañan a su esposa Perla y flia.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Señor recíbelo en tu reino y haz brillar la luz que no tiene fin. Los amigos de su hermana Lucía, Mary, Lili, Walter, Colo.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Josefina Vallejo y familia participa con gran dolor el fallecimiento del hermano de su amiga y vecina Lucía.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (Nino) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Señor recíbelo en tu Reino donde no hay tristeza ni dolor y en la compañía de tus ángeles. Sus amigas del Bº Primera Junta: Amalia, Josefina, Lili, Chela, Bety y Nilda participan con dolor su fallecimiento.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. "Aquellos que nos han dejado no están ausentes, sino invisibles. Tienen sus ojos llenos de Gloria fijos en los nuestros llenos de lágrimas". (San Agustín). Miguela Ryllimski de Yocca con sus hijos participa con dolor su fallecimiento, acompaña espiritualmente a su esposa, hijos y nietos en estos tristes momento y eleva oraciones en su memoria. Descansa en paz Don Nino.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Toty y Roberto Zaltz participan su fallecimiento y acompañan a la querida Sarita y a toda su familia en estos dolorosos momentos, pidiendo oraciones y pronta resignación ante irreparable pérdida.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Miguel Fernandez y familia acompañan a su esposa y sus hijos.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. "Que brille para el la luz que no tierne fin". Mónica Juárez y familia aprticipan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Víctor Hugo Acosta y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Ramón. Elevan oración en su memoria.

CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Sus queridos primos Piri, Jose, Enrique, Tere y Dori, ruegan una oración en tu memoria. Sus restos fueron inhumados ayer.

CARRIZO, PASCUAL DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Esposa Nilda, hijos Miguel, Ricardo, Juan, Andrea, José, María, Natalia, Hugo, h. pol., Viviana, Lucrecia, Marcela, Alberto, Manu, Andrés, Hugo; nietos y demás fliares. particip. sus fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

CÓRDOBA, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Su esposa Beatriz Pinto, sus hijos Alejandro, Emilio y Vanesa; hijos políticos Cristina y Daniela; nietos Eva, Vicky, Hamaru y Aylén; hermanos, sobrinos y demás familiares, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio privado Jardín del Sol.

CÓRDOBA, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|.

Amigo querido nos dejas un gran dolor con tu partida. Te extrañaremos. Descansa en paz. Mary y Alberto.

CÓRDOBA, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|.

Con el corazon partido de tristeza te despedimos con amor, al gran amigo, padrino y compadre. Flia. Fochesato acompaña en este doloroso momento a sus fliares y eleva oraciones en su memoria.

MEMA, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17 en Córdoba|. Sus sobrinos Ana María Mema de Alegre y Guillermo Alegre, sobrinos nietos Karina, Jorge y Eleonora Alegre y nietos participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Cba.

MOYA, AMÉRICO Dr. (Fini)(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/6/17|. Carlos B. Weyenbergh participa con dolor el fallecimiento de su amigo Fini y acompaña afectuosamente a sus hijos y demás familiares.

MOYA, AMÉRICO Dr. (Fini) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/6/17|. El Dr. Ernesto Antonio Jesús Vital, despide con profundo dolor a su estimado amigo "Fini", con quién hemos compartido muchísimos años en el Poder Judicial, cada uno en su cargo y recuerdo a una persona placentera y de bien, era una época de grandes jueces que se merecían el respeto y la consideración de los justiciables. Y no puedo dejar de mencionar el honor que tuve de ser Secretario de Cámara de su esposa, la Dra. Lidia Nicolás de Moya, su gran compañera. Que nuestro Señor lo tenga en su Santa Gloria, así lo deseamos la familia Vital - Ugozzoli.

MOYA, AMÉRICO DR. (FINI) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 14/6/17|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Mariano Gigena, José Pérez Neme, Juan A. Jorge, Alicia Leguizamón, Evelina Estofan, Miguel A. Torres, Facundo PérezCarletti y Tribunal de Disciplina participan del fallecimiento desu colegiado. Se elevan oraciones en su memoria.-

MURATORE, MARÍA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones. Como te extrañaremos Baby querida. Tus llamadas interminables, la bondad que brotaba de tu corazón generoso. ¡Descansa en paz junto al Señor! Sus hermanas Lita, Gringa, Adriana; hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos. Agradecen a familiares y amigos que nos acompañaron en tan difícil momento como así también a la comunidad educativa de la Escuela Nº 837 del Zanjón, al grupo de oración de la iglesia San Roque del Zanjón e invitan a la misa que se celebrará mañana domingo a las 11 hs. en la iglesia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse el noveno día de su fallecimiento.

CORVALÁN VDA. DE CONTE, ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/13|. Mamá: "te extrañamos a cada momento y ni si quiera tu precioso recuerdo, compensa tu ausencia". Sus hijos Daniela y Pablo; Sebastián y Verónica y sus nietos Nara, Mili, Martina, Nacho, Malena y Santos invitan a la misa que se celebrará hoy en la Catedral Basílica a las 20 hs., al cumplirse un nuevo aniversario de su partida.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Padrino Pirincho qué dolor causó en mi corazón su partida. Sólo me consuela saber que está junto a mi amada madrina Ada, a la derecha del Padre celestial, todo el amor de tu hija del corazón. Elevo mis oraciones y de mi flia. Javier, Pablo, Ramiro y Anita al cumplirse los 9 días de su partida. Misa hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano.

ROLDÁN, CARLA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sus padres, hermano, abuelos, tíos, primos y demas familiares invitan a la misa que se realizará en la iglesia San José de Belgrano a las 11,30 hs. el domingo 18 del corriente al cumplirse 9 noches de su partida al Reino Celestial.

----------------------------------------

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Su esposa Myriam Arcos, sus hijos Roxana, Sergio, h. políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en cementerio Jardin Del Sol. Cobertura Iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CARABAJAL, LELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Silvia Hurdiales, participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en la Provincia de Buenos Aires.

GÓMEZ, WALTER RAMÓN (COCO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. "No soy de los que creen facilmente al despertar, que el día puede ser exacto. Hay días para mi que me entretengo sin hablar, mirando los colores de mi cuarto. Por eso en el último minuto intentaré hacer mi corazón elástico, me quedan muchas cosas todavia por saber. Por eso luchare haste el cansancio mi ultimo minuto debe ser romantico. "Así fue Papá. Danos resginacion y que descanse en paz. Sus hijos Ramón, Paula, José, Vero.

GÓMEZ, WALTER RAMÓN (Coquito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Sus hijos Vero, Paula, Ramón, José, sus hnos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en cementerio La Misericordia . Servicio realizado por COCHERIA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

GÓMEZ, WALTER RAMÓN (COCO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Solo te fuiste de gira!!! Siempre serás nuestro orgullo y vivirás en nuestros corazones. Sus hermanos: Osvaldo, Sandra, David, su cuñada Norma Gómez, su ex-mujer Ramona, sus sobrinos y nietos, invita a la Cristina Sepultura en el Cementerio La Misericordia hoy a las 9 hs.

LLARRULL, HONORIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. "Que brille para él la luz eterna". Sus hijas Mónica Llarull, Liliana Larrull y sus nietos Antonella y Alessandro, con profundo dolor y respeto despiden sus que fueron inhumados ayer a las 16:30 hs en el Cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria

LLARRULL, HONORIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. "Señor ya está ante tí, recibelo en tu Reino y dale el descasno eterno". Banco Macro S.A., participa su fallecimiento y acompaña a su hija Mónica Llarrull y familia en este doloroso momento. Ruega una oración en su memoria

LLARRULL, HONORIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin". Compañeros de su hija Mónica, del Banco Macro Sucursal La Banda, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROVELLI DE GERBINO,HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Sus tíos Carlos Palazzi y Perla Hid, sus hijos Carlos, Daniel y María José Palazzi y sus respectivas familias despiden a Inecita con profundo dolor.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Su prima Virginia De Napoli, su primo Víctor De Napoli y familia; sobrinos Víctor Eduardo De Napoli y familia, Lisa Carolina y familia; Mariano y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Su primo, primos políticos y sobrinos: Ramón A. Gerbino e hijos, Veronica A. López, Velia Isabel Romero e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Sus primos Dr. Juan C. Gerbino y Sra, sus hijos Paula A. y flia y Fernando M. Gerbino y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Sus primos José Stancampiano, su esposa Mary Pullarello, sus hijos Antonio y Anabella y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí, aunque muera vivirá; y todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá jamás". María Elisa Fernández de Hernández participa con profunda tristeza su fallecimiento. Acompaña a su flia. en su dolor, y eleva oraciones por su descanso eterno.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. La comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. La comunidad educativa del Colegio Big Ben School participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/617|. La comisión directiva del Instituto Cultural Anglo Argentino participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Señor recíbela en tus brazos. Inés no te olvidaremos. Te conocimos una persona dulce, suave y serena. Nelba y Juan Bernasconi, Ana y Miguel Ibarra y sus respectivas familias, Norma y Nilda Orieta participan con pesar su fallecimiento. Acompañan en estos momentos de dolor a su esposo Kike e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

ROVELLI DE GERBINO,HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Amiga, tus compañeras de promocion 69 del Liceo de Señoritas, tenemos la seguridad que nos has muerto, que estarás siempre con nosotras por la esperanza del encuentro definitivo en la patria que no tiene fin. Rogamos oraciones.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Elsa Cáceres de Jiménez y su familia: Eduardo Augusto y Judith Jiménez, Marcelo González Arias y Claudia Jiménez; Francisco y Patricio Augusto; Camila y Joaquín González Arias; Cristian y Luis Jiménez y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la querida Inesita. Ruegan una oración en su memoria y consuelo para su familia.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. La familia Rojas Gallardo, acompaña al Dr. Juan A. Gerbino e hijos en estos momentos de dolor, la partida de un ser tan amado es irreparable, rogamos de todo corazón, que el Señor la libere de todo dolor y junto a Él encuentre el descanso eterno. Para los que la acompañaron con amor por esta vida, que lleguen los frutos de una cristiana resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Su vecina Aida de Gorini, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposo Juan Antonio e hijos en esta pérdida irreparable. Se ruega oraciones en su memoria.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Ernesto Aboslaiman, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus amigos: Kike, Pablo, José y María Ines, en estos momento de dolor. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Sus vecinos Coqui Rodriguez, Marcela Carabajal, sus hijos Juan Pablo y María Lourdes, participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. De todos sus ex-compañeros del Instituto Cultural Anglo Argentino Anexo Banda, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Dra. Nélida García de Hollemaert y su esposo Hollemaert y la Dra. Driana G. Martínez participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Su amigo Miguel y Cristina y familia acompañan en el sentimiento a su esposo e hijos.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Luis Di Pietro acompaña en el sentimiento a su primo Kike y a sus sobrinos Pablo, José y María. Elevan oraciones en su memoria.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Sus vecinos Raúl A: Urrere, Ing. Anibal E. Pellegrini. Estela V. Urrere y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la familia con oraciones.

ROVELLI DE GERBINO, HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de su matriculado, Lic. José Gerbino Rovelli y lo acompaña junto a su familia en este momento.

ROVELLI DE GERBINO,HILDA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Velia Isabel Romero, sus hijos Gustavo Gerbino, Gabriel Gerbino, Tamara Zerda, Josué Zerda y sus familias abrazan con el corazón a su esposo Kike Gerbino y sus hijos Pablo, José A. y María Inés Gerbino en este momento en tanto dolor.

BARRAZA DE ZURITA, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/13|. A 4 años de tu partida, sigues presente con tu recuerdo de esposa, madre y abuela. Tu esposo Facundo Zurita, tus hijos Rolando y Gabriela, tus nietos Rodrigo, Marianella, Sofía, Lucua y Lautaro, tus hijos políticos Sebastián y Fabiana, invitan a la misa de que se oficiará hoy Sábado 17, en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs, para rogar por el eterno descanso de su alma.

ORDÓÑEZ, WALTER JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/10|. Hijo querido desde tu partida dejaste, un gran dolor sobre nosotros, fue muy difícil aceptar tu vuelo, es algo muy duro vivir sin vos, fuiste un ejemplo de hijo, hermano, amigo, esposo y un excelente padre, tus enseñanzas y vos permanecen en el tiempo. Jamás te olvidaremos. Su madre, hermanos e hijas, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse 7 años de su partida a la Casa del Señor.

FERRANDO, LUIS ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/15|. Papá: hoy se cumplen dos años de tu inesperado viaje a los brazos del Señor. Quisiera poder decirte cuanta falta me haces y lo mucho que te Amo Padre Mio, pero Dios te eligio a ti. Su esposa Nora, sus hijos Luis y Claudia, sus hijos políticos Melisa y Héctor, sus nietos Agustín, Benjamín, Mateo, Elias, Samira y Anna. invitan al responso que se realizará hoy en el Cementerio Jardín del Sol a las 15:30 hs

----------------------------------------

GIANONE DE BLANCO, JUANA NELLI (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 12/6/17|. Olga de Zurita lamenta profundamente su fallecimiento y pide al Señor resignación cristiana a para sus hijos, nietos y demás familiares. Rogamos a la Virgen para que ya esté con ella. Villa La Punta. Choya.

RUSSO, JUAN MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Querido hermano: te extrañaremos por el resto de nuestras vidas. Estarás con nuestros padres, te queremos mucho. Sus hermanos: Ramona, Evelia, Graciela, Sara, Nilda, Antonio y Lucia; tus sobrinos: Richard, Alex, Gimena, Nancy, Marisa, Luis y Felipe. Que el Señor te reciba en su Reino.

RUSSO, JUAN MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Elio Juárez y la comunidad educativa de la Esc. Nº 857de San Pedro Avellaneda adhieren con mucha tristeza el fallecimiento de su gran maestro y amigo de todos. Recordaremos su impecable trayectoria, su canto y generosa entrega solidaria. Muchas gracias. Dios bendiga su eterno descanso, un afectuoso abrazo a su querida familia.

RUSSO, JUAN MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Roberto Chacon, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RUSSO, JUAN MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Negro Rodríguez, despide al amigo con profundo dolor, que Dios lo tenga en la Gloria, y ruega oraciones en su memoria.

RUSSO, JUAN MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/17|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio Alberto y Exequiel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VARELA, RUBÉN MANRIQUE (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 13/6/17|.El Centro de Docentes Jub. y Pensionados "Paz Saavedra" participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su ex presidente y actual miembro de la Comisión Directiva, Randolfo Varela. Elevan oraciones a Dios rogando por el descanso de su alma y una cristiana resignación a su familia. (Frías).

VARELA, RUBÉN MANRIQUE (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 13/6/17|. Lalo Charubi y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su entrañable amigo Randolfo Varela y ruegan oraciones por el descanso eterno de su alma y cristiana resignación a su flia. (Frías).

PERALTA, JULIO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/16|. JULIO: Hijo, esposo, padre, hermano, amigo, amado. Nos quedó el ejemplo de hombre de bien. Solidario, luchador incansable. Hoy sentimos tu ausencia física, porque fuiste el eje de nuestras vidas. el ue escuchaba, el que buscaba a todos una solución; el que consolaba y nos hacia mirar con esperanza el mañana. ya son seis meses de tu partida y sigues vivo ennuestro recuerdo. Te amaremos por siempre! Tu amada madre, tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos; invitan a la misa que en su memoria se oficiará el día 17/06/17 a las 16hs en la Capilla San Antonio de Padua de Colonia Dora. Se ruega una Oración en su memoria.

PAZ, HUGO FERNANDO - PAZ, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Fallecieron el 17/6/15 - 12/5/17|. Queridos hermanos, hoy la tristeza nos embarga al no tenerlos físicamente pero el recuerdo del alma están siempre presentes con nostalgia infinita. Lloramos sus ausencias y pedimos a Dios que los tengan en su altar sagrado. Sus hermanos Pocha, Totty, Miro y Buby y demás familiares invitan al responso que se realizará hoy a las 15 hs. en el panteón familiar del cementerio de Nueva Francia, Dpto Silípica.

PAZ, HUGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/15|. Carta para mi amado. Que triste es empezar este día y saber que ya no estás con nosotros ¿Cuántas preguntas, sin respuestas, quisiera decirte tantas cosas y contarte tantas otras, te busco y no te encuentro, te hablo y no respondes, y de nuevo me hago mil preguntas, y otra vez el silencio. ¿Cuánta tristeza invade mi alma, al recordar todos los momentos compartidos, mi mente viaja por cada lugar que recorrimos y siento de nuevo tu presencia. Por instante estás aquí junto a mí y luego la realidad me trae de nuestro al presente. Y la tristeza me invade nuevamente. Mi querido Ferni. Solo me queda el consuelo, de saber que estás en un lugar mejor, donde no hay dolor ni sufrimiento. Romina Gómez y tu hijito Valentino. Invitan al responso hoy a las 15 hs. al cumplirse 2 años de su fallecimiento en el cementerio de Nueva Francia. Elevan una oración en su memoria.