"Tenemos ese karma de no resolver los partidos"

Fotos VISIÓN. Gustavo Coleoni se refirió al empate de anoche en la Ciudadela y dijo que San Martín jamás dominó a Central Córdoba.

17/06/2017 -

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, habló anoche tras el empate 2 a 2 con San Martín en Tucumán y dijo que la falta de efectividad, fue el motivo por el que el Ferro no pudo sumar de a tres.

"Nos plantamos, les generamos situaciones y le planteamos el partido de igual a igual. Estoy orgulloso de estar al frente de este equipo, que tiene unos huevos bárbaros y que deja todo. No tengo dudas de que vamos a salir adelante. Pero tenemos ese karma de no poder resolver los partidos. Hoy nos volvió a pasar. Lo pudimos cerrar y ellos en una jugada nos empatan. Pero bueno, no queda otra que trabajar y mirar hacia adelante. Confío mucho en este grupo", aseguró. A su vez, el "Sapito" declaró: "No fuimos dominados por San Martín en ningún momento. Ellos no nos inquietaron. Nosotros hicimos un buen partido. Trabajamos mucho y ellos no nos dominaron nunca. Lo controlamos siempre y eso me deja conforme en parte. Veo lo que labura este grupo. Las ganas que tienen. Ellos se merecen lograr el objetivo. Están haciendo todo para quedarse en la categoría".

Por su parte, el arquero de Central Córdoba, Pablo Heredia, declaró tras el encuentro en Tucumán:

"Fue un cabezazo al ángulo. Se sumó un punto y ahora hay que dejar todo en lo que viene porque nos jugamos mucho. En Santiago debemos ganar. Sumamos en una cancha muy complicada ante un rival muy digno. Nos planteamos en muchas canchas de esta manera. Jugamos bien. Merecimos algo más. Estamos vivos todavía. Vamos a dar pelea hasta el final".

Por último, Gustavo Coleoni aseguró: "Nos faltó ser efectivos. No es casualidad lo que nos pasa. Debemos tener la frialdad y elegir bien con superioridad numérica. Estamos preparados para sufrir. No tenemos miedo a morir y vamos a dar todo. Que la gente nos ayude y llene el estadio el martes. Este grupo tiene unos huevos muy grandes. Sé qué equipo estoy dirigiendo".