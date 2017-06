Nicolás ganó y quedó a un paso de las semifinales

Fotos TRIUNFAZO. Nicolás Avellaneda hizo pesar la localía ante Talleres.

17/06/2017 -

Nicolás Avellaneda venció anoche a Talleres de Perico por 72 a 59, en el primer juego de los playoffs de cuartos de final de la Región NOA del Campeonato Argentino de Clubes.

El Celeste del barrio Mosconi quedó a un paso de las semifinales, que irá en busca en el segundo juego en calidad de visitante.

La gran figura del partido fue Diego Righetti, que terminó como máximo encestador de su equipo con 18 puntos.

También se destacó Mauricio Manfredi, que aportó 13 puntos.

El equipo de Fernando Small sacó adelante un partido complicado, a partir de un gran trabajo defensivo, mientras que en ataque mostró una buena selección de lanzamientos.

Esta noche

Esta noche arrancarán las restantes series de cuartos de final.

Jorge Newbery recibirá a Juan Bautista Alberdi de Tucumán, mientras que Sportivo Colón visitará a Juventud Unida de Tafí Viejo y Red Star, a El Tribuno de Salta. Todos los partidos comenzarán a las 21.

Las designaciones de los árbitros son las siguientes: Jorge Newbery vs. Alberdi (Gauna, Carrillo y Ruiz Vázquez); Juventud Unida vs. Sportivo Colón (Mukdsi, Briseño y López); El Tribuno vs. Red Star (Chacana, Vásquez y Ayarde).