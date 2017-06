Fotos Con el “cuento del tío” estafó a empleados del Juzgado de La Banda

17/06/2017 -

Un hombre engañó a decena de empleados del Centro Judicial Banda con un "cuento del tío" y fue apresado horas más tarde por la Policía. El sujeto habría realizado idéntica maniobra en los Tribunales de Santiago y en el Juzgado de Las Termas, entre otros locales comerciales. Cuando fue apresado, aportó tres identidades distintas hasta que fue identificado fehacientemente. De acuerdo con las fuentes, el particular personaje irrumpió ayer en el Centro Judicial de la vecina ciudad. Con una prolija camisa, jeans y zapatos de cuero que le daban una buena presencia, comenzó a ofertar chacinados, quesos, lechones y cabritos. Empleados, funcionarios e incluso efectivos policiales habrían caído en su engaño y le encargaron mercadería. El acusado no dejaba detalle al azar, sacaba su cuaderno y anotaba el nombre de cada "cliente" y el monto de la seña que recibía. Así, se hizo de una importante suma de dinero, deslizaron las fuentes que estiman en unos $4 mil. A todos les manifestaba lo mismo, que recogía los pedidos y en minutos iba a buscar la mercadería de su camioneta estacionada a unas cuadras del edificio. Sin embargo, comenzaron a pasar los minutos y no había novedad del vendedor, por lo que los mismos empleados alertaron a los policías y se inició la investigación correspondiente al darse cuenta que habían caído en un "cuento del tío". Personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Nº 4 intervino en el caso, junto con el personal policial del Centro Judicial revisaron las filmaciones de las cámaras y lograron identificar al sospechoso. Apenas unas horas después, lograron establecer dónde se estaba alojando, un hospedaje de la zona céntrica. Hasta allí se trasladaron los investigadores y lograron aprehender al acusado cuando ingresaba al lugar. En el hospedaje se había registrado con el apellido Rodríguez, pero dio un número de DNI que pertenecía a otra persona. Al ser interrogado reiteró ese apellido, pero aportó un número de documento diferente incluso al que había señalado originalmente. Finalmente fue identificado con el sistema Sibios (a partir de la base de datos de huellas) como Miguel Angel Giani domiciliado en el ruta 64 a la altura del kilómetro 64 de la localidad Paraná, departamento Guasayán.