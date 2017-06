Massa no confirmó si será candidato

17/06/2017 -

El líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa , dijo ayer que desde su alianza electoral 1País, conformada junto a la diputada Margarita Stolbizer , tiene la "responsabilidad de evitar que Argentina vuelva al pasado", aunque no confirmó si se postulará para competir contra la ex presidenta Cristina Kirchner -en caso de la que la ex mandataria sea candidata- por una banca en el Senado por la provincia de Buenos Aires.

