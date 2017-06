Amistad social, clave para una Argentina crispada y dividida

17/06/2017 -

El año electoral no impide a la Iglesia insistir en su idea de fomentar el dialogo social entre sectores en una Argentina a la que considera crispada, fragmentada, intolerante y dividida en bandos al parecer irreconciliables. La mision aparenta imposible en medio de disputas de candidaturas y riesgos de ¡§quedarse afuera¡¨ del armado electoral para las primarias de agosto, pero la Comision Episcopal de Pastoral Social no duda en convocar a referentes politicos, sindicales, empresarios y de movimientos populares a la tradicional Semana Social de Mar del Plata. El encuentro, que se reeditara los dias 23, 24 y 25 de junio, parte del concepto de que la amistad social no es una utopia, sino que requiere tener una mirada distinta del otro aunque sean adversarios en las ideas, y de su vinculacion con la predica del papa Francisco por el cuidado de la casa comun. Las invitaciones ya fueron cursadas y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y la gobernadora bonaerense Maria Eugenia Vidal, entre otros, estimaron poder estar en la apertura de la Semana Social. Dos mujeres ¡§fuertes¡¨ de Cambiemos a las que el Papa elogio oportunamente por su sensibilidad social. Stanley, sin embargo, quedo esta semana en el centro de la tormenta por la decision del gobierno de suspender o dar de baja decena de miles de pensiones por invalidez a personas con discapacidad, medida que la Casa Rosada revirtio tras los cuestionamientos de la Iglesia y el reclamo de distintas organizaciones para que se restituyan. Dirigentes de las centrales obreras CGT, CTA y 62 Organizaciones, y empresarios de la Union Industrial Argentina, la Camara Argentina de la Construccion, Came y Aacrea, se comprometieron a compartir un panel sobre ¡§La amistad social, el trabajo y la produccion¡¨. Durante los tres dias habra debates sobre la evolucion economica, la creciente concentracion de la propiedad de la tierra en detrimento de la agricultura familiar, el cuidado del ambiente que se deteriora ante el aumento de los cultivos intensivos, la produccion nacional, y la droga presente en todo el entramado social. Temas enmarcados en la ¡§cultura del encuentro¡¨ que propone el Papa en todos los ambitos de relacion de las personas, las comunidades y la sociedad. La Iglesia pretende, ademas, que se ratifique el acta firmada hace un ano en la Casa Historica de Tucuman, donde dirigentes de doce partidos politicos y referentes de diversos sectores manifestaron coincidencias basicas sobre cuestiones urgentes de la agenda comun, como luchar contra la corrupcion y la impunidad, la pobreza y el narcotrafico; generar empleo digno, impulsar la educacion integral y cuidar el ambiente. Compromisos fundamentales que en ambientes eclesiasticos se considera ¡§cayeron en el olvido por las pujas de poder y candidaturas¡¨. La Iglesia busca concientizar a la dirigencia sobre la necesidad de incorporar la practica del dialogo para resolver los conflictos sociales emergentes, para que no terminen siempre en protestas o medidas de fuerza que afectan a terceros no involucrados en el problema. Uno que apelo a esta practica dialoguista fue el obispo de Oran (Salta), monsenor Gustavo Zanchetta, quien intervino, logro sentar a las partes y consiguio un principio de solucion al conflicto de los ¡§trabajadores de frontera¡¨ o ¡§bagayeros¡¨, que ingresan desde Bolivia mercaderias para la venta en el pais, y que bloquearon la ruta nacional 50 para reclamar la flexibilizacion de las normas impuestas por el gobierno nacional que limitaban su actividad. La estrategia de la Iglesia tambien tiene un objetivo de maxima: fomentar la conformacion de espacios para favorecer un dialogo poliedrico, con facetas, a fin de buscar acuerdos y consensuar politicas publicas de mediano y largo plazo, que trasciendan los gobiernos y la inmediatez electoral. Una idea que los actores eclesiasticos vienen intentando desde de 2001 con resultados mas bien erraticos. Todo bajo las siete claves para el dialogo social propuestas por el Papa: el dialogo no es facil, necesita una base fundamental que es la identidad, exige buscar la ¡§cultura del encuentro¡¨, es para el bien comun, no es negociar para sacar ¡§la propia tajada¡¨, la unidad es superior al conflicto, y la base es que todos somos hermanos. ƒÜ