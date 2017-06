Primeros partidos de los playoffs de cuartos de final

17/06/2017 -

Hoy continuarán los playoffs del Torneo Campeones Argentinos de Cadetes 1984, que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet.

Por la zona Campeonato, Independiente recibirá Sportivo Colón, mientras que Normal Banda jugará con Juventud. A las 15 jugarán en Premini; a las 16, en Mini; y a las 17 en Preinfantiles.

La serie entre Olímpico y Nicolás Avellaneda comenzará el martes 20, desde las 15, únicamente en Preinfantiles.

En cambio, la serie entre Quimsa y Red Star arrancó anoche con un gran triunfo del conjunto fusionado en el estadio Ciudad. El equipo de Marcelo Zanni, que terminó como número uno de la fase regular, quedó a un paso de las semifinales.

Por la zona Promocional se enfrentarán: desde las 10, Atamisqui BBC vs. Lawn Tennis; 15, Huracán vs. Jorge Newbery y Villa Mercedes vs. Belgrano.