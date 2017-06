Suba en acciones y bonos y granos, con cierres mixtos

17/06/2017 -

Los papeles líderes rebotaron 1,34% en la Bolsa de Comercio porteña, impulsados por acciones energéticas, en una rueda con mayoría de ganancias para bonos soberanos en línea con el alza del dólar mayorista que volvió a superar los $16.

"Fue una rueda más animada, con algo más de volumen, pero así y todo habrá que esperar el próximo 20 de junio para saber si realmente vamos a salir de la categoría de mercado de frontera", mencionó el analista Eduardo Fernández, de Rava Sociedad de Bolsa.

El Merval recortó a 4,70% la pérdida en lo que va del mes y gana 25,90% en el año. En el mercado de renta fija, el bono Bonar 2020 cedió 0,16% a $1.838 por cada lámina de U$S 100 y el Bonar 2024 avanzó 0,29% a $1.889, en la Bolsa porteña. En el Mercado a Término (Matba), la soja para entrega a Mayo 2018 quedó a 247 U$S/TN. El maíz para abril 2018 bajó U$S 1,50 a 155 U$S/TN. El trigo para enero 2018 subió 1 dólar a 165 U$S/TN. El crudo sumó 0,63% a U$S44,74 el barril WTI.El oro quedó a U$S 1.254,10 la onza troy.