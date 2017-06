En promedio, se tramitan unas 1.900 demandas por año en el fuero laboral santiagueño

Fotos EFECTOS. En Santiago no hubo crecimiento explosivo de demandas.

17/06/2017 -

La situación de la litigiosidad laboral en Santiago del Estero, refleja una tendencia estable en cuanto a la cantidad de demandas laborales que se tramitaron en los últimos años en los tribunales locales, según los datos que surgen de la justicia laboral a los que accedió EL LIBERAL.

De acuerdo con estos datos oficiales, entre el año 2010 y el 2015, la cantidad de demandas laborales alcanzaron un promedio de 1.900 por año.

En tanto, fuentes judiciales señalaron que para el año 2016, la estadística arroja resultados similares al promedio.

En el caso de la Justicia Laboral santiagueña, hay una particularidad.

Hasta el año 2012, los pleitos laborales se dirimían en 3 cámaras que respondían a ese fuero.

Sin embargo, ante los problemas organizacionales derivados de la cantidad de demandas promedio que ingresaban (unas 1.300) y al ser las mismas cámaras órganos de instancia única, pero a su vez órganos de apelación de sus pares entonces y para mejorar el servicio de Justicia en el plano laboral, se introdujo un cambio. Esa modificación incluyó la creación de una doble instancia.

De esta forma, la estructura de la Justicia Laboral quedó dividida en 6 juzgados laborales de primera instancia y 2 cámaras de apelación. Fuentes tribunalicias, señalaron que "lo que ha pasado entonces es que a los jueces de primera instancia no se les han aumentado las causas, sino que han recibido toda la mora que tenían las viejas cámaras, porque con ese déficit de gestión, se iban acumulando las demandas".

Una vez que se crearon los 6 nuevos juzgados, se redistribuyeron los expedientes. "Cuando se han creado los 6 juzgados se redistribuyeron los expedientes de las cámaras en esos juzgados y eso ha llevado unas 1.500 causas a cada uno de esos jueces, que es el arrastre que traía el mal funcionamiento del sistema anterior y en ese punto se está ahora", indicó la misma fuente.

Vaivenes

No obstante, de acuerdo con los datos aportados a nivel oficial, "en la época de crisis sube un poco la litigiosidad laboral pero no en demasía y cuando la economía funciona bien, entonces se reducen. Pero no hay saltos incrementales muy grandes de un año a otro, será tal vez de un 15 ó 20%", menciónó la fuente.

De acuerdo con los datos oficiales, las demandas laborales en los tribunales de este fuero a nivel local, promediaron las 1.900 entre 2010 y 2015.

De esta forma, el antiguo esquema de 3 cámaras laborales y luego en el actual de 6 juzgados y 2 cámaras, recepcionó más de 11.670 demandas laborales entre esos años.

De acuerdo con la información emanada de fuentes oficiales, la litigiosidad laboral en 2010 se reflejó en 2.171 demandas. En 2011, fueron 1.793; en 2012, 1.894; en 2013, 1.956; en 2014, llegaron a 2015 y en 2015, a 1.895.