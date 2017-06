Fotos Para la jueza, el patrimonio del Colegio está "seriamente comprometido"

17/06/2017 -

Finalizada la audiencia y resuelto el futuro próximo de Juan José Bau, la jueza de Control y Garantías Sara Harón explicó cuáles fueron los puntos sobre los que basó su decisión. "Los riesgos procesales están dados por ejemplo en los allanamientos que se han realizado (dos hasta la fecha), en ninguno se pudo obtener el libro de actas, que no existiría como tal o aunque sea las hojas sueltas de las actas de las asambleas y reuniones, las cuales no se saben dónde están y según algunos escribanos que ya se quejaban de esta administración, las estaría ocultando el presidente", comenzó indicando Harón. "Existiría, según lo que manifestó la fiscal, una circular que vía mail fue enviada a los empleados para que no informen sobre la actividad del Colegio, es decir, un Colegio de Escribanos que se debe caracterizar por dar transparencia a todos sus actos, está ocultando a sus mismos pares información", subrayó la magistrada. Seguidamente apuntó: "Además del hecho de no denunciar el ilícito, ya que la presentación como querellante particular fue posterior a la denuncia de Rentas. La Dirección de Rentas denunció y luego él -por el escribano Bau- pretendió ingresar como querella a través del Colegio, pero en realidad la denuncia no la presenta él cuando debió hacerlo; si tomó conocimiento de un hecho tan grave, que no sólo perjudica su patrimonio sino también el del Colegio, ¿por qué no denunció?". "Por otra parte esta persona (refiriéndose a Vaca Japaze), de acuerdo con lo que en la audiencia dejaron entrever, ya ha tenido otros problemas (presuntos antecedentes en maniobras fraudulentas), por qué es mantenida (en su cargo); no sé si lo designa Bau, pero sí ha sido mantenido por el presidente de la institución", sostuvo. Dimensión Al ser consultada sobre el alcance de la defraudación, la jueza manifestó: "Lo que ha dado a conocer la Fiscalía es que se detectó un perjuicio de $3.900.000, pero entiendo que esos deben ser números provisorios a los que deberán aplicarse multas e intereses". La jueza también hizo hincapié en que además del perjuicio a Rentas, se verá perjudicado el patrimonio de la institución notarial: "Más allá de quién resulte responsable, Bau, Vaca, o quien fuera, el Colegio está comprometido seriamente". Sobre la posibilidad de que haya más personas implicadas en la maniobra, Harón deslizó: "¿Si hay más personas?, por supuesto que puede haber más. La Fiscalía es la que deberá profundizar la investigación", concluyó.