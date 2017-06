Hoy y el lunes el comercio atenderá normalmente

17/06/2017 -

A pesar del feriado, por el Día del Padre, hoy la actividad comercial será normal en la Capital, tras un acuerdo logrado por el Sindicato de Empleados de Comercio de esta ciudad y la Cámara de Industria y Comercio de la provincia. El objetivo es aprovechar esta festividad para repuntar las ventas.

"Por un pedido que nos hizo la Cámara de Industria y Comercio, y sabiendo de la necesidad de venta que tiene el comercio ante la crisis que estamos pasando por la baja de consumo, esperamos que mañana (por hoy) sea uno de esos días en los que los comerciantes repunten las ventas. Trabajaremos este sábado en horario habitual, y los empleados que trabajen van a cobrar doble como corresponde por ley", informó Víctor Manuel Paz, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio.

Aunque en algunas provincias, los empleados mercantiles que trabajen hoy no lo harán el lunes, en Santiago la actividad será normal durante este sábado y el lunes.

"Hay algunas versiones de que si trabaja el sábado el lunes no, pero no es así. Hoy se pagará doble a quienes trabaje, el lunes se trabajará normalmente, el martes 20, que es feriado por el Día de la Bandera, no se va a trabajar", añadió Paz.

Además, resaltó que se realizarán controles a fin de mes, para corroborar que los empleados hayan cobrado doble por este feriado.