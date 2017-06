Sigue prendiendo el ventilador: "Diego Latorre estuvo un año buscándome"

17/06/2017 -

Natacha Jaitt reveló nuevos detalles de la relación con Diego Latorre luego de que se filtrasen los chats calientes entre ellos. Jaitt compartió detalles de su vínculo con Diego y contó: "Esto no es nuevo. El tipo estuvo un año buscandome, no es de ahora, él empezó con los mensajes. Tenía que esperarlo hasta las 9 ó 10 de la mañana, quedarme despierta después de la radio porque era la hora que él le mentía a Yanina para salir a correr". Fue lapidaria con la vida sexual del matrimonio Latorre: "Yanina es frígida. El hombre va a buscar en otro lado lo que no le dan en casa". Se filtró, nos salió mal la jugada, que se haga cargo ¿qué te escondes boludo?’, lanzó la morocha sobre la publicación de las conversaciones privadas y calientes con Diego.