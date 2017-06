17/06/2017 -

Involucrada en un verdadero escándalo, Yanina Latorre eligió hablar de su situación en "Los Ángeles de la Mañana", donde es panelista, pero no puede evitar responder a quienes tratan el espinoso tema en otros ciclos. Indignada porque en "Pamela a la tarde" mostraron un video en el que se la ve dándole un beso de forma jocosa a su partenaire de "Bailando 2017", Carlos Bernal, Yanina aseguró: "Carlitos me ayudó un montón esta semana y tiene una novia encantadora. Por eso no me gusta que lo involucren en algo así. Y es feo que en un programa las panelistas aplaudan y digan ‘bravo Yanina por chaparte a un tipo’ como si esto fuera una guerra de quién tiene más sexo. Yo tengo dos criaturas, y esto lo digo seriamente". Y le dedicó un párrafo especial a Carlos Monti. "Estamos todos locos. Y Monti diciendo ‘hoy Diego se tiene que ir de la casa’. Pero, ¿Monti qué te pasa? ¡Como si todos ellos fueran tan santos!"