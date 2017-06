Natacha Jaitt está dispuesta a hablar y a contar todo

17/06/2017 -

En medio de la polémica por la aparición de videos y chats entre Diego Latorre y Natacha Jaitt, pruebas que confirmarían la infidelidad del comentarista de fútbol a su esposa Yanina Latorre, la mediática se cansó y amenazó con contar toda la verdad e involucrar a más gente.

Natacha aseguró a "Intrusos" y "Nosotros al mediodía" que está dispuesta a hablar y a mandar al frente a otros hombres con los que mantuvo un affaire.

Afirmó que irá contra los abogados Mauricio D’Alessandro y su novia, Mariana Gallego, que circularon una cautelar en la que explicaban que no se podía nombrar a Diego Latorre, que resultó ser falsa.

El primero en caer en esta "campaña de venganza" de la mediática fue David Kavlin. El periodista señaló desde "Infama" que la familia paterna de su hijo Valentín, hijo del fallecido actor Adrián Yospe, le reclamaba la tenencia.

Natacha no solo lo desmintió, sino que también salió al cruce con picantes tuits en los que contó que el periodista la invitó a salir en varias oportunidades. Ella nunca accedió y, para que no quedaran dudas del flirteo, la mediática publicó una foto de las partes íntimas de Kavlin que él mismo le habría enviado. Arrobando a Kavlin, Jaitt escribió en Twitter: "¿quedaste por que no te garché a vos o querías vos también la puntita. Querés que te recuerde que me jodés desde hace un año por DM gil".

"Y les dejo las conversas por acá, no merece prensa este pelo... con alitosis de Kavlin", remarcó la mediática.

Kavlin respondió desde "Ruta Uno", su programa de radio. "El tema de la sexualidad es íntimo y no me preocupa. Me podés decir pito corto o puto y no me vas ofender, como me dijo Natacha Jaitt", se descargó.

Kavlin explicó: "Ella publicó una imagen de un pene que sostiene que es el mío. Punto. No me importa. Esto la perjudica a ella, porque da a entender que a Latorre le hizo lo mismo. Dudo que vos no hayas generado el quilombo. Es una especulación. No me molesta que me digas pito corto o poco viril. Si es por cuestión de tamaño, lo importante es tener una honestidad larga y una dignidad ancha. Así la tengo".