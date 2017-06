La ex de Lamothe aseguró que el actor siempre será importante para ella

Fotos Julieta y Lamothe estuvieron juntos 10 años y tienen un hijo en común.

Por primera vez desde que se separó de Estaban Lamothe (40), Julieta Zylberberg (34) habló sobre la ruptura y sobre cómo es su día a día sin el actor. "Con Luis Ernesto (su hijo) estamos bien, él va al jardín, tiene su papá, su mamá y una persona que nos ayuda", dijo sobre cómo se adapta el pequeño de cuatro años a la partida de su casa de Lamothe.

A pesar de que ya no son pareja, asegura que con el protagonista de "Las Estrellas" mantiene una buena relación: "Él siempre va a ser importante, somos familia y lo vamos a hacer siempre, nos hablamos mucho. Separarse es muy complejo y cuando querés al otro, es en buenos términos y con amor, se hace más difícil, pero creímos que era lo mejor para los dos", señaló.

La ruptura hizo mucho ruido en los medios, sin embargo, la actriz protagonista de "Jardín de Bronce" aseguró que eso no le pesó: ‘Una separación de una relación de diez años es muy importante y tenemos un hijo al que cuidar y que se acostumbre y esto es tan enorme, que la prensa es secundaria, no es algo que disfrute que me saquen fotos, pero bueno’.