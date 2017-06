Eduardo Celasco y Vito Rodríguez se separaron

17/06/2017 -

El de ellos fue un amor furtivo que comenzó entre las sombras. Finalmente, en 2012, Eduardo Celasco (53) y Vito Rodríguez (34) blanquearon su relación y ya no se escondieron de la prensa. Pero la historia parece haber llegado a su fin.

"La separación es definitiva", habría dicho la bella morocha a su familia, según Caras. "La relación con Edu no daba para más. Aunque no me esperaba esta separación, la nuestra ya era una relación sin proyectos, sin convivencia, sin nada.", agrega el semanario sobre la explicación que habría dado Vito a su entorno.

La pareja entró en crisis luego de la triste pérdida del embarazo de Victoria.